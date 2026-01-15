Podcast
Deportes

Barcelona gana 2-0 a Racing y avanza a cuartos de la Copa del Rey

Con goles de Ferran de al 66 y de Lamine Yamal en el agregado el Barcelona venció al Racing de Santander y avanzó a la siguiente fase del torneo

  • 15
  • Enero
    2026

El Barcelona sigue firme en las competiciones nacionales.

Y es que, después de ganar la Supercopa el pasado domingo y después de que el Madrid sufriera una eliminación histórica en la Copa del Rey a manos del Albacete, los azulgranas evitaron pinchar en la competencia al vencer al Racing de Santander por marcador de 2-0 y avanzar a los cuartos de final, en un partido que se retrasó 15 minutos por problemas con el acceso.

Ferran Torres rompió el empate en Santander en un contragolpe a los 66 minutos, recibiendo un pase de Fermín López y superando al portero antes de encontrar la red vacía. Lamine Yamal selló la victoria en el sexto y último minuto del tiempo añadido.

El Racing tuvo dos goles anulados por fuera de juego, uno al 77 y otro al 86. Desperdició una oportunidad de oro para igualar en una situación de uno contra uno en el tiempo de descuento de la segunda mitad, con el portero del Barcelona Joan García realizando una salvada de último minuto en un disparo del suplente Manex Lozano.

Para este juego, Hansi Flick no alineó a todos sus titulares como Raphinha, Robert Lewandowski y Pedri, quienes entraron en la segunda mitad del encuentro.

Previo al comienzo del partido, los jugadores del Racing hicieron un pasillo de honor para los campeones de la Supercopa de España, alineándose para saludar a los jugadores del Barcelona al entrar al campo.

Otros encuentros

En el otro partido de octavos de final el jueves, el Valencia anotó un gol en cada mitad para avanzar ante el club de segunda categoría Burgos 2-0.

El martes, el Atlético de Madrid venció 1-0 al Deportivo La Coruña de segunda división.

Los otros equipos que avanzaron fueron la Real Sociedad, el Athletic Bilbao, el Real Betis y el Alavés.

El sorteo para los cuartos de final será el lunes y la final de la Copa se jugará en Sevilla el 25 de abril.


