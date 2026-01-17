Mbappé rescata al Real Madrid ante Levante 2-0

El Real Madrid fue recibido con silbidos y pañuelos blancos por su afición, pero logró imponerse 2-0 al Levante gracias a un penal de Kylian Mbappé y un tanto de Raúl Asencio, en partido de La Liga española.

Ambiente de tensión

Los aficionados manifestaron su descontento tras dos derrotas consecutivas y el reciente cambio de entrenador.

Pitos al Madrid al salir a calentar. El Bernabéu aún está bastante vacío. pic.twitter.com/g3JSuKzVUb — David Álvarez (@davidalvarez) January 17, 2026

El club despidió a Xabi Alonso luego de caer ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España y, posteriormente, perdió frente al Albacete en la Copa del Rey.

El nuevo técnico, Álvaro Arbeloa, dirigió su primer partido en casa bajo una fuerte presión.

El encuentro se mantuvo parejo en la primera mitad. Mbappé rompió el empate al minuto 58 desde el punto penal, luego de ser derribado dentro del área.

Siete minutos después, Asencio amplió la ventaja con un remate de cabeza tras un tiro de esquina cobrado por Arda Güler.

Regresos clave

Mbappé volvió a la titularidad tras recuperarse de un esguince en la rodilla izquierda. Jude Bellingham y otros habituales también regresaron al once inicial.

“Sabíamos de dónde veníamos, de una semana nada fácil. Lo importante eran los tres puntos”, afirmó Arbeloa.

Pese a la crisis reciente, el Real Madrid se mantiene a un punto del líder Barcelona, que visitará a la Real Sociedad en la siguiente jornada.

