Barcelona vence al Rayo y amplía su ventaja en LaLiga

El FC Barcelona logró una sufrida victoria 1-0 ante el Rayo Vallecano en la jornada 29 de LaLiga, resultado que le permite ampliar a siete puntos su ventaja en la cima antes del duelo entre sus perseguidores.

El único gol del partido fue obra del defensor uruguayo Ronald Araújo, quien marcó de cabeza al minuto 24 tras un centro de João Cancelo.

El equipo dirigido por Hansi Flick mostró señales de cansancio tras una semana intensa, en la que goleó al Newcastle United por 7-2 para avanzar a cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA.

Ese desgaste se reflejó especialmente en la recta final del encuentro, cuando el Rayo Vallecano presionó con insistencia y estuvo cerca de empatar.

El conjunto visitante generó las ocasiones más claras en los últimos minutos. Pacha Espino falló una oportunidad clara al minuto 84, mientras que Jorge de Frutos probó con un disparo peligroso al 89.

Sin embargo, el portero Joan García tuvo una actuación destacada para mantener la ventaja y fue elegido como el mejor jugador del partido.

Jornada clave en la pelea por el título

Con este resultado, el Barcelona toma ventaja antes del enfrentamiento entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que podría ser determinante en la lucha por el campeonato.

Además, ambos equipos madrileños también siguen en competencia europea: el Atlético se medirá ante el Barcelona en cuartos de Champions, mientras que el Real Madrid enfrentará al Bayern Múnich.

El conjunto azulgrana llega al parón internacional con una ventaja importante, aunque con señales de desgaste en un calendario exigente que definirá sus aspiraciones tanto en España como en Europa.

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