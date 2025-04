Barcelona y PSG, primeros semifinalistas de Champions League

Este martes 15 de abril se disputaron dos de los cuatro encuentros de vuelta de los Cuartos de FInal, con Barcelona y Paris Saint-Germain (PSG) como los primeros clubes en sellar su boleto a las semifinales del torneo más prestigioso de Europa.

El Borussia Dortmund recibió al Barcelona en el Signal Iduna Park con la esperanza de revertir el 4-0 sufrido en la ida.

Con un inicio agresivo, los alemanes se adelantaron rápidamente con un doblete de Serhou Guirassy (11’ y 49’), que ilusionaba a la afición local. Sin embargo, un autogol de Ramy Bensebaini al minuto 54 cortó el impulso del equipo de Edin Terzić y prácticamente sentenció la eliminatoria.

Aunque Guirassy volvió a anotar al 76’ para firmar un hat-trick histórico, el marcador global terminó 5-3 en favor del conjunto blaugrana, que de esta manera regresa a unas semifinales de Champions tras varias temporadas de ausencia.

En Inglaterra, el Aston Villa estuvo muy cerca de una gesta épica frente al poderoso Paris Saint-Germain. Los dirigidos por Luis Enrique se adelantaron con autoridad con goles al minuto 11 y 27, lo que parecía sellar su pase sin complicaciones. Sin embargo, el conjunto comandado por Unai Emery no bajó los brazos y reaccionó con furia.

Los tantos de Youri Tielemans (34’), John McGinn (55’) y Ezri Konsa (57’) pusieron al equipo inglés 3-2 arriba en el marcador del partido, pero la hazaña se quedó corta. El global de 5-4 favoreció al PSG, que con más sufrimiento del esperado logró avanzar a las semifinales.

