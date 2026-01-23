Podcast
Deportes

Cuatro equipos lucharán por dos boletos para el Super Bowl LX

El domingo se jugarán los dos duelos de Final de Conferencia, la Americana y la Nacional, en los Playoffs de la Temporada 2025 del futbol americano de la NFL

  • 23
  • Enero
    2026

Este domingo conoceremos a los dos equipos que protagonizarán el Super Bowl LX (60) en el futbol americano de la National Football League (NFL), ya que se llevarán a cabo los juegos de Final de Conferencia en los Playoffs de la Temporada 2025.

A las 14:00 horas, tiempo de Monterrey, en la Conferencia Americana, Patriotas de Nueva Inglaterra visita a Broncos de Denver en el emparrillado del Empower Field at Mile High.

Y a las 17:30 horas, tiempo de Monterrey, en la Conferencia Nacional, Carneros de Los Ángeles visita a Halcones Marinos de Seattle en la grama del Lumen Field.

Los ganadores disputarán el Súper Tazón el domingo 8 de febrero próximo en Santa Clara, California, Estados Unidos, en Levi’s Stadium, donde ya se realizan trabajos para el Súper Domingo, que se celebrará dentro de 16 días.

Levi’s Stadium es un estadio ubicado en la ciudad de Santa Clara, California, Estados Unidos. Es la casa de los 49ers de San Francisco en el futbol americano de la NFL. Se inauguró el 17 de julio de 2014 y tiene capacidad para 68,500 aficionados.

WhatsApp Image 2026-01-23 at 12.11.58 AM.jpeg

FICHAS

Futbol americano
NFL 2025 - Playoffs
Campeonato de Conferencia

CONFERENCIA AMERICANA

N. Inglaterra Vs. Denver
Empower Field at Mile High
Denver, Colorado, EUA
14:00 horas - El domingo
Tiempo de Monterrey

CONFERENCIA NACIONAL

Carneros Vs. Seattle
Lumen Field
Seattle, Washington, EUA
17:30 horas - El domingo
Tiempo de Monterrey

El ganador de cada duelo disputará el Super Bowl LX el próximo domingo 8 de febrero.


