Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
727731_0_37755d432c
Internacional

ONU convoca reunión urgente por ataque de EUA a Venezuela

El Consejo de Seguridad se reunirá el lunes tras el ataque aéreo de EU en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores

  • 04
  • Enero
    2026

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se reunirá de urgencia el próximo lunes tras el ataque aéreo de Estados Unidos contra Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores.

La convocatoria fue impulsada por Colombia y contó con el respaldo oficial de Rusia y China, ambos miembros permanentes del Consejo. La presidencia rotatoria del organismo, que en enero está a cargo de Somalia, aprobó la realización de la sesión extraordinaria.

Sesión por amenazas a la paz internacional

De acuerdo con el programa oficial de la ONU, la reunión se llevará a cabo el lunes a las 10:00 horas (15:00 GMT) y estará catalogada como una discusión sobre amenazas a la paz y la seguridad internacionales.

El propio Gobierno de Venezuela había solicitado la convocatoria del Consejo de Seguridad tras los ataques registrados el sábado, los cuales impactaron infraestructura civil y militar en Caracas y en los estados de La Guaira, Miranda y Aragua, con saldo de personas fallecidas, sin que se precisara el número.

Reacciones de Venezuela y la ONU

El embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, calificó los hechos como una “guerra colonial” cuyo objetivo, es destruir el sistema de gobierno venezolano e imponer una administración afín a intereses extranjeros para el control de recursos naturales, incluido el petróleo.

Por su parte, un portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que la acción militar representa “un precedente peligroso” y genera una grave preocupación para la estabilidad regional.

Confirmación de Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que su país llevó a cabo “con éxito un ataque a gran escala” en territorio venezolano y que Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados y trasladados fuera del país.

AP26003632360167 (2).jpg

Posteriormente, Maduro fue trasladado en un avión militar Boeing 757 a Nueva York, donde descendió esposado en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, bajo un fuerte operativo de seguridad con la participación de agencias federales como el FBI y la DEA.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_01_05_T135549_168_d3c1307b78
Maduro Guerra respalda a Delcy y denuncia 'secuestro' de su padre
EH_UNA_FOTO_2026_01_05_T122245_156_27bd4a2138
De la Fuente critica ineficiencia a ONU; llama a ajustar política
asewdrvgdsrvgfre_c1f51ff44f
Nicolás Maduro se declara no culpable de cargos en su contra
publicidad

Últimas Noticias

FRTNSJ_6_fcdae15521
Estaciones de Servicio Público acercan más de 265 mil apoyos: NL
ee54222a_41a2_405f_b586_8af38123d02f_144a277d50
SCJN defiende el derecho internacional ante conflictos globales
EH_UNA_FOTO_2026_01_05_T135549_168_d3c1307b78
Maduro Guerra respalda a Delcy y denuncia 'secuestro' de su padre
publicidad

Más Vistas

ingrid_jasso_tandera_estafadora_27_millones_de_pesos_regios_d33061b2e1
Tandera defrauda 100 personas y debe más de 20 millones de pesos
AP_26003246081742_0e03df8778
EUA capturó a Maduro y a su esposa en operativo militar
2025_ano_avances_violencias_contra_mujeres_nl_345a7faf66
Destacan avances en atención en violencia contra la mujer en 2025
publicidad
×