ONU convoca reunión urgente por ataque de EUA a Venezuela

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se reunirá de urgencia el próximo lunes tras el ataque aéreo de Estados Unidos contra Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores.

La convocatoria fue impulsada por Colombia y contó con el respaldo oficial de Rusia y China, ambos miembros permanentes del Consejo. La presidencia rotatoria del organismo, que en enero está a cargo de Somalia, aprobó la realización de la sesión extraordinaria.

Sesión por amenazas a la paz internacional

De acuerdo con el programa oficial de la ONU, la reunión se llevará a cabo el lunes a las 10:00 horas (15:00 GMT) y estará catalogada como una discusión sobre amenazas a la paz y la seguridad internacionales.

El propio Gobierno de Venezuela había solicitado la convocatoria del Consejo de Seguridad tras los ataques registrados el sábado, los cuales impactaron infraestructura civil y militar en Caracas y en los estados de La Guaira, Miranda y Aragua, con saldo de personas fallecidas, sin que se precisara el número.

Reacciones de Venezuela y la ONU

El embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, calificó los hechos como una “guerra colonial” cuyo objetivo, es destruir el sistema de gobierno venezolano e imponer una administración afín a intereses extranjeros para el control de recursos naturales, incluido el petróleo.

Por su parte, un portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que la acción militar representa “un precedente peligroso” y genera una grave preocupación para la estabilidad regional.

Confirmación de Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que su país llevó a cabo “con éxito un ataque a gran escala” en territorio venezolano y que Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados y trasladados fuera del país.

Posteriormente, Maduro fue trasladado en un avión militar Boeing 757 a Nueva York, donde descendió esposado en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, bajo un fuerte operativo de seguridad con la participación de agencias federales como el FBI y la DEA.

Comentarios