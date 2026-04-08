Wall Street abre en verde tras alto el fuego entre EUA e Irán

Wall Street abrió este miércoles en verde, después de que Estados Unidos e Irán pactaron un alto al fuego de dos semanas mientras llegan a un acuerdo.

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¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 2.83% hasta 47,904 unidades

: sube 2.83% hasta 47,904 unidades S&P 500 : sube 2.37% hasta 6.733 unidades

: sube 2.37% hasta 6.733 unidades Nasdaq: sube 2.94% hasta 22,665 unidades

La Bolsa de Nueva York reaccionó con optimismo al acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, anunciado por el presidente Donald Trump.

"Siempre que la República Islámica de Irán acepte la apertura total, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas. ¡Se tratará de un alto el fuego recíproco!".

El bloqueo del estrecho de Ormuz y las constantes amenazas del mandatario estadounidense lastraron los índices de Wall Street y movieron la actividad bursátil a un territorio más plano.

El mercado de futuros ya registró las primeras subidas inmediatamente después de que el presidente estadounidenses hiciera el anuncio.

Así amanece el resto de las acciones en la bolsa

El oro subió 2.51%, hasta los $4,802 dólares por onza; y la plata avanzaba 6.38%, hasta los $76.58 dólares.

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