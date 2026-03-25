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NBA explora sumar dos equipos más y apunta a Seattle y Las Vegas

La NBA aprobó iniciar el análisis formal para expandirse a 32 equipos. Las Vegas y Seattle encabezan la lista de posibles sedes

  • 25
  • Marzo
    2026

La NBA dio el primer paso rumbo a una posible expansión al aprobar la “exploración formal” para aumentar el número de franquicias, con Las Vegas y Seattle como los principales candidatos.

La decisión fue tomada por la junta de propietarios este miércoles y representa el inicio de un proceso que podría llevar a la liga de 30 a 32 equipos en los próximos años.

Arranca análisis de expansión

El comisionado Adam Silver confirmó que la votación responde al creciente interés por ampliar la presencia de la liga en mercados estratégicos.

“La votación refleja el interés de la junta en explorar una potencial expansión en Las Vegas y Seattle, dos mercados con una gran historia de apoyo al baloncesto de la NBA”, señaló en un comunicado.

Como parte del proceso, la liga contrató a PJT Partners como asesor estratégico para analizar aspectos clave como infraestructura, mercado y viabilidad económica.

Seattle busca recuperar su equipo

Uno de los puntos más atractivos del plan es el posible regreso de la NBA a Seattle, ciudad que perdió a los Seattle SuperSonics tras su salida en la temporada 2007-2008.

Desde entonces, la afición ha mantenido presión constante para recuperar una franquicia, respaldada por una fuerte tradición en el baloncesto profesional.

Las Vegas, nuevo mercado en auge

Por su parte, Las Vegas aparece como una de las ciudades con mayor crecimiento deportivo en Estados Unidos.

En los últimos años ha sumado franquicias en distintas ligas, como los Las Vegas Raiders en la NFL, los Vegas Golden Knights en la NHL, y las Las Vegas Aces, que han ganado tres títulos recientes.

Además, la ciudad avanza en la llegada de los Oakland Athletics, lo que refuerza su perfil como nuevo epicentro deportivo.

Cabe señalar que la posible expansión no solo ampliaría el alcance de la NBA, sino que también implicaría ajustes en calendario, distribución de talento y modelo de negocio.

 


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