La Pandilla vivirá un Viacrucis en plena Cuaresma

Los albiazules disputarán siete juegos en 22 días, entre Liga MX y Copa de Campeones de la Concacaf, para promediar un duelo cada tres días

  • 27
  • Febrero
    2026

A partir de este sábado, Rayados comienza un “Viacrucis” de encuentros de Liga MX y Concachampions, ante clubes complicados que le pueden nublar el panorama dentro del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

Este sábado 28 de este mes de febrero recibe a Cruz Azul en el “Gigante de acero” en la Jornada 8 del campeonato mexicano, enseguida, el miércoles 4 de marzo recibe al Querétaro en el coloso de La Pastora en la Fecha 9 del actual certamen de la Primera División del balompié azteca.

Luego, el sábado 7 de marzo visita a Tigres en la edición 142 del Clásico Regio en el Estadio Universitario en la Jornada 10 del torneo liguero, más tarde recibe a Cruz Azul en la Ida de Octavos de Final de la “Conca” 2026 en el inmueble de la avenida Pablo Livas.

Y luego, el viernes 13 de marzo visita a Juárez en la Fecha 11 de la Liga en el Estadio Olímpico Benito Juárez, para inmediatamente después visitar a Cruz Azul en la Vuelta de Octavos de Final de la “Conca” 2026 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, y finalizar con Chivas en la Fecha 12 liguera el sábado 21 de marzo en la casa rayada, previo a la Fecha FIFA de receso.

Son siete juegos en 22 días, para promediar un juego cada tres días, aproximadamente.


