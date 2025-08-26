Brindará Cabildo de Guadalupe homenaje a Eloy Cavazos

Homenaje en vida a un grande de Guadalupe… El torero Eloy Cavazos recibirá un reconocimiento en Sesión Solemne del Cabildo este jueves, exactamente a la misma hora en la que hace 59 años tomó la alternativa en la Plaza Monumental Monterrey.

La secretaria del Ayuntamiento, Laura Paula López, comentó que el guadalupense es considerado como un torero de época.

“Celebraremos 59 años de trayectoria, período en el que Eloy Cavazos ha representado a Guadalupe en el mundo, con reconocimientos a nivel local, estatal, nacional e internacional. Es uno de los más grandes toreros de la historia en México”, expresó López Sánchez.

‘El Pequeño Gigante’, como se le conoce, tuvo una carrera de 42 años en la fiesta brava, consagrándose como ‘El Torero de México’ tras su faena histórica en la Plaza Las Ventas de Madrid, España, en 1971, con un sonado triunfo en el mismo sitio al año siguiente, logros que no han sido superados por ningún otro torero mexicano.

El matador guadalupense es considerado como el máximo exponente de los récords taurinos en el mundo, con más corridas en un día, además de convertirse en el diestro mexicano que ha cortado más apéndices en Madrid.

Constituye junto a Lorenzo Garza y Manolo Martínez la trilogía de la tauromaquia en Nuevo León, ejemplo de la grandeza de la gente de Guadalupe.

