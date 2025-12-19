Podcast
Deportes

Negocia Tigres futuro de Javier Aquino rumbo al Clausura 2026

Tras perder la Final del Apertura 2025, Tigres ya planea el Clausura 2026. Javier Aquino termina contrato y la directiva le ofrece renovar solo por seis meses

  • 19
  • Diciembre
    2025

Luego de caer en penales ante Toluca en la Final del Apertura 2025, el club felino no se detiene y ya trabaja en la conformación del plantel para el Clausura 2026.

Entre los temas prioritarios aparece el futuro de Javier Aquino, uno de los futbolistas más emblemáticos de la era dorada del equipo.

Un contrato que vence y una decisión clave

El vínculo de Aquino con Tigres concluye el próximo 31 de diciembre. A sus 35 años, el mediocampista se mantiene como uno de los jugadores con mayor recorrido dentro del plantel, pero también como uno de los más veteranos.

La directiva ya entabló conversaciones con él, con una propuesta clara: renovar únicamente por un torneo más, sin mejora salarial.

Cabe señalar que dicha oferta colocaría a Aquino en una situación límite, ya que, de aceptarla, en seis meses volvería a quedar libre y obligado a definir si continúa su carrera en otro club o pone punto final a su trayectoria profesional.

Menor protagonismo en la Liguilla

Durante el Apertura 2025, Aquino tuvo participación constante en la fase regular; sin embargo, su rol se redujo en la Liguilla.

Fue titular solo en la ida ante Xolos de Tijuana y, en el resto de la fase final, ingresó mayormente como relevo. Incluso, en la serie semifinal contra Cruz Azul, no tuvo minutos.

Referente de una época dorada

Javier Aquino es uno de los jugadores más exitosos en la historia del club. Desde su llegada, se convirtió en pieza fundamental y acumuló títulos que lo colocan como un referente absoluto de la institución.

Números de Javier Aquino con Tigres:

En 442 partidos jugados, Aquino marcó 30 goles, con 58 asistencias, además consiguió 11 títulos en total, 5 en la Liga MX, 4 Campeón de Campeones, 1 Concacaf Champions Cup y una Campeones Cup.

 

 


Comentarios

