Alistan cumbre global sobre comercio y logística en Norteamérica

Los retos y oportunidades que se viven en el comercio transfronterizo en América del Norte son parte de la agenda actual.

Este y otros temas relacionados serán abordados en el “Port Laredo Global Trade Summit 2026”, un encuentro internacional que se realizará en Laredo, Texas, y que reunirá a líderes empresariales, especialistas en logística, autoridades regulatorias y actores clave del comercio en esa región.

La delegación oficial de Port Laredo estará encabezada por representantes del equipo de promoción y desarrollo económico de la ciudad, incluyendo a Felipe Gabriel Romero Flores, director de mercadotecnia y comunicaciones de Port Laredo, y Reyna Azarte, coordinadora de mercadotecnia de Visit Laredo, quienes compartirán la visión estratégica de Laredo como epicentro operativo del comercio y la logística entre México y Estados Unidos.

Como el puerto terrestre número uno de Estados Unidos, Port Laredo registró más de $350,000 millones de dólares en intercambio comercial en 2025, consolidándose como uno de los principales motores del comercio bilateral entre México y Estados Unidos.

El comercio entre México y Estados Unidos está entrando en una nueva etapa marcada por reconfiguración industrial, evolución logística y transformación regulatoria. Port Laredo se encuentra en el centro de esa conversación y este Summit busca reunir a quienes están construyendo el futuro del comercio en América del Norte”, señaló Romero Flores.

El programa del evento incluirá discusiones sobre evolución del T-MEC y comercio regional, logística multimodal y distribución, infraestructura fronteriza, cadena de frío y comercio agroalimentario, procesos aduaneros y facilitación comercial, nearshoring y cadenas de suministro e innovación logística y comercio internacional.

Asimismo, se espera la participación de líderes de medios internacionales, analistas económicos, representantes del sector privado y agencias regulatorias vinculadas al comercio exterior.

Port Laredo fortalece su estrategia binacional de posicionamiento económico y colaboración regional con México, reafirmando su papel como punto clave para el movimiento de mercancías, inversión y conectividad comercial en América del Norte.

Cabe mencionar que Port Laredo, ubicado estratégicamente en la frontera entre México y Estados Unidos, conecta cadenas de suministro globales a través de infraestructura carretera, ferroviaria, aérea y de comercio internacional; es el puerto terrestre número uno de Estados Unidos y uno de los principales centros logísticos y comerciales de dicha región.

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