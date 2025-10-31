Cerrar X
Buscará Fuerza Regia título de la LNBP ante Diablos

"La Fuerza" busca su sexto título de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, con el que se consolidaría como la franquicia más ganadora del país

Fuerza Regia ya conoce su destino en una nueva Final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), donde se enfrentará a los Diablos Rojos del México, en una serie que promete muchas emociones.

Los primeros dos juegos de la serie serán el 3 y 4 de noviembre en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en la Ciudad de México, posteriormente, la serie cerraría en Monterrey el viernes 7 o sábado 8 de noviembre.

En caso de que la serie esté empatada, el juego cinco será todavía en la Sultana del Norte, aunque si la igualdad persiste, el campeón se coronará en la capital mexicana.

"La Fuerza" busca su sexto título de la LNBP, con el que se consolidaría como la franquicia más ganadora del país y con una considerable diferencia.


