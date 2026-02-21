Capturan en CDMX a 'La Leona', presunta reclutadora

Autoridades federales detuvieron en la Ciudad de México a Alma Rosa Rivera Martínez, alias “La Leona”, identificada como presunta reclutadora del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y pareja sentimental de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

Fuentes del Gabinete de Seguridad informaron que la captura se realizó mediante un cateo ejecutado por la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar), tras labores de inteligencia.

Los funcionarios aclararon que los rumores difundidos el día previo sobre la supuesta detención de “El Mencho” en realidad correspondían a la captura de Rivera Martínez.

Vínculo con “El Lastra”

De acuerdo con las autoridades, “La Leona” fue pareja de José Gregorio Lastra Armida, alias “El Lastra”, detenido también en la capital del país en marzo de 2025 y señalado como encargado del reclutamiento de personas en campos de adiestramiento del CJNG.

El rancho Izaguirre

Las investigaciones vinculan a la detenida con el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, donde se localizaron centenares de prendas de vestir y calzado. El sitio es considerado por las autoridades como un posible centro de exterminio para personas que se negaban a integrarse a la organización criminal.

El predio, de aproximadamente media hectárea, presenta tierra suelta, cuartos vacíos y áreas que presuntamente se usaban como campo de entrenamiento físico. Peritos han detectado múltiples hoyos y zonas pendientes de exploración que podrían corresponder a inhumaciones clandestinas.

En marzo de 2025, familiares de jóvenes reportados como desaparecidos realizaron un recorrido por el Rancho Izaguirre, el cual, según testimonios, habría sido utilizado para alojar a personas reclutadas de manera forzada o voluntaria.

Las autoridades continúan con las investigaciones y trabajos periciales en el lugar.

