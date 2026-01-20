Butler se lesiona la rodilla en triunfo de Warriors

La victoria de los Warriors de Golden State por 135-112 sobre el Heat de Miami quedó opacada por la lesión de Jimmy Butler, quien sufrió un fuerte golpe en la rodilla derecha durante el tercer cuarto del encuentro disputado el lunes por la noche.

Butler se lesionó con 7:41 por jugar en el tercer periodo, tras caer de manera aparatosa luego de una colisión con Davion Mitchell en la pintura. La acción fue sancionada como falta, pero el daño ya estaba hecho.

🚨 Se confirma lo peor: Jimmy Butler sufrió anoche una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla



Se perderá lo que resta de temporada



Al aterrizar, la rodilla derecha de Butler se dobló, lo que provocó gritos de dolor. El jugador permaneció varios minutos en el suelo, visiblemente afectado, antes de ser escoltado al vestuario por Gary Payton II y Buddy Hield. No pudo apoyar la pierna al abandonar la cancha.

Hasta ese momento, Butler había aportado 17 puntos, en lo que representó un duro golpe para Golden State.

Tensión en el cierre del partido

En los segundos finales del encuentro, los ánimos se encendieron con empujones entre jugadores suplentes de ambos equipos, reflejo de la intensidad que marcó el duelo ante el exequipo de Butler.

Andrew Wiggins sumó 18 puntos y cinco rebotes para Miami en su regreso al Chase Center, donde fue pieza clave del campeonato de la NBA que los Warriors ganaron en 2022.

Norman Powell lideró al Heat con 21 unidades, en una noche complicada para el equipo, que perdió su cuarto partido consecutivo como visitante.

Miami inició así una gira de cinco encuentros por la Costa Oeste y mantiene un récord de 7-14 fuera de casa.

Warriors responden en equipo

Stephen Curry registró 19 puntos y 11 asistencias, mientras que Brandin Podziemski firmó su mejor actuación de la temporada con 24 unidades y seis rebotes. Buddy Hield añadió 16 puntos.

Golden State no contó con Draymond Green, ausente por precaución debido a un esguince en el tobillo derecho, aunque se espera su regreso para el duelo del martes ante Toronto.

