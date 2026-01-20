Podcast
Netflix presenta oferta simplificada para compra de Warner Bros

Netflix presentó una oferta totalmente en efectivo por los estudios y HBO Max de Warner Bros Discovery, valuada en 27.75 dólares por acción

  • 20
  • Enero
    2026

Netflix dio un nuevo paso en su intento por adquirir los activos clave de Warner Bros. Discovery (WBD), al presentar una oferta simplificada y totalmente en efectivo por sus estudios de cine y televisión, así como por la plataforma de streaming HBO Max.

De acuerdo con un comunicado difundido este martes, la propuesta mantiene el valor original de 27.75 dólares por acción de WBD, lo que representa un valor empresarial aproximado de 82 mil 700 millones de dólares, incluida la deuda, y un valor de capital cercano a los 72 mil millones.

La principal modificación respecto a la oferta presentada en diciembre de 2025 es que ahora el pago sería íntegramente en efectivo, eliminando la parte en acciones de Netflix, que anteriormente representaba alrededor del 16%.

Mayor certidumbre para accionistas

Netflix y Warner Bros. Discovery señalaron que este ajuste busca simplificar la estructura de la transacción, ofrecer mayor certeza a los accionistas de WBD, al evitar la volatilidad de las acciones de Netflix, y acelerar el proceso de aprobación.

EH UNA FOTO - 2026-01-20T105925.507.jpg

Con este cambio, los accionistas de WBD podrían votar sobre la operación tan pronto como en abril de 2026.

El acuerdo cuenta con el respaldo unánime del consejo de administración de Warner Bros. Discovery.

Batalla en la industria del entretenimiento

La posible adquisición se da en medio de una intensa competencia en el sector.

En diciembre pasado, Netflix se impuso en una primera guerra de ofertas y entró en negociaciones exclusivas con WBD, superando propuestas de Paramount Skydance, que incluso lanzó una oferta hostil por el total de la compañía.

Warner Bros. Discovery rechazó dichas propuestas al considerar que la de Netflix es superior y con menor riesgo.

Paramount recurrió a instancias legales para obtener más información sobre la valoración, pero un tribunal de Delaware desestimó acelerar el proceso.

La operación aún requiere la aprobación de los reguladores, incluyendo posibles revisiones antimonopolio en Estados Unidos y Europa, así como el aval de los accionistas de WBD.

De concretarse en un plazo estimado de entre 12 y 18 meses, Netflix fortalecería de forma significativa su liderazgo global al integrar un amplio catálogo de contenidos y franquicias emblemáticas de Warner Bros. Discovery.

 


