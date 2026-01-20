Podcast
Deportes

Naomi Osaka brilla con moda y triunfo en Australia

Naomi Osaka impactó en el Abierto de Australia con una entrada llamativa y avanzó a segunda ronda tras vencer a Antonia Ruzic

  • 20
  • Enero
    2026

Naomi Osaka volvió a acaparar reflectores en el Abierto de Australia, no solo por su desempeño en la cancha, sino también por una audaz declaración de moda durante su entrada a la arena Rod Laver, previo a su partido de primera ronda.

La tenista japonesa apareció luciendo un sombrero de ala ancha, un velo y una sombrilla blanca, elementos que llamaron de inmediato la atención del público y las redes sociales.

El diseño incluyó una mariposa simbólica tanto en el sombrero como en la sombrilla, en alusión a su título del Abierto de Australia en 2021.

De acuerdo con Osaka, los colores y zarcillos de su vestido representaban una medusa y estuvieron inspirados en su hija, Shai.

Diseño con sello personal

Tras el encuentro, la campeona explicó que el atuendo fue diseñado con el apoyo de Nike, su patrocinador de ropa.

“Me permitió diseñar este. Está inspirado en una medusa. Estoy tan agradecida de poder hacer las cosas que amo”, expresó en entrevista en la cancha.

G_HGRW0WUAABUXq.jfif

Victoria en tres sets

En lo deportivo, la cabeza de serie número 16 logró avanzar a la segunda ronda tras imponerse a la croata Antonia Ruzic por parciales de 6-3, 3-6 y 6-4, en un duelo que se extendió por 2 horas y 22 minutos.

El tour femenino destacó la aparición de Osaka en redes sociales, calificándola como una entrada icónica “digna de una diva”.

Además, describió el sombrero como “decorado con una mariposa y llevado bajo sobre los ojos al estilo de Beyoncé en el video Formation”.

G_HGRW0WsAA7Tnl.jfif

Osaka ha conquistado cuatro títulos de Grand Slam, dos de ellos en el Abierto de Australia, en 2019 y 2021, torneo en el que ha protagonizado algunos de los momentos más memorables de su carrera.


Comentarios

Etiquetas:
