América presenta protesta contra arbitraje en empate ante Pachuca

La directiva del Club América formalizó el lunes una protesta ante la Liga MX por el desempeño arbitral en el empate 0-0 frente a Pachuca.

El reclamo apunta al árbitro central Luis Enrique Santander y al VAR, encabezado por Fernando “Curro” Hernández.

De acuerdo con la información, la queja fue ingresada por la tarde y se centra en acciones clave que, a juicio del club, influyeron en el resultado.

El penal que no se marcó

El principal señalamiento corresponde a una jugada en la que Brian Rodríguez cayó dentro del área tras un contacto con Eduardo Bauermann.

Santander no sancionó penal y desde el VAR no hubo llamado para revisar la acción, lo que encendió el enojo en Coapa.

Para la directiva azulcrema, la ausencia de revisión resulta inexplicable, especialmente en una jugada que consideraron clara.

Otra acción que generó molestia

Un segundo motivo de la protesta, revelado por un medio deportivo, fue una dura entrada sobre Rodrigo Dourado en los minutos finales.

Santander únicamente mostró tarjeta amarilla a Pedro Pedraza y, nuevamente, el VAR decidió no intervenir para evaluar una posible expulsión.

Lo que sigue para los silbantes

La Comisión de Arbitraje revisará el caso y, si la protesta procede, no se descarta que Santander y Curro Hernández queden fuera de la designación de la Jornada 4, que se disputará a finales de enero, tras la pausa por los partidos amistosos de la Selección Mexicana.

Comentarios