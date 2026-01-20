Sinner avanza sin sobresaltos en su debut en Australia

Jannik Sinner inició con paso firme su camino rumbo a un histórico triplete en el Abierto de Australia, al imponerse con claridad en su debut en la Rod Laver Arena durante la jornada del martes.

El número dos del mundo apenas necesitó poco más de una hora en cancha y solo cedió tres juegos antes de que el francés Hugo Gastón se retirara por una lesión no revelada.

Al momento de la suspensión, Sinner dominaba el encuentro 6-2, 6-1.

“Vi que no estaba sirviendo con mucha fuerza en el segundo set, pero no es la forma en que quieres ganar el partido”, señaló el italiano tras el encuentro.

Fue su primer partido competitivo en la cancha central de Melbourne Park desde que hace 12 meses venció a Alexander Zverev para conquistar títulos consecutivos en Australia. Ahora, aspira a convertirse en apenas el cuarto jugador en ganar tres campeonatos masculinos consecutivos en este torneo.

Keys supera nervios y avanza

La campeona defensora Madison Keys tuvo un inicio más complicado en la defensa de su título. La estadounidense sufrió ante el estilo poco convencional de la ucraniana Oleksandra Oliynykova, pero logró imponerse 7-6 (6), 6-1.

Keys llegó a estar abajo 4-0 en el primer set antes de reaccionar y forzar un desempate.

“Obviamente estaba muy nerviosa al principio… Estoy realmente contenta de estar de vuelta y de haber superado ese partido”, reconoció.

Estilo diferente y mensaje político

Oliynykova incomodó a Keys con globos altos y golpes poco ortodoxos, además de llamar la atención por sus tatuajes y por portar una camiseta con un mensaje de apoyo a Ucrania durante su conferencia posterior al partido.

“Siento que ese estilo hizo las cosas más complicadas al principio, pero al final del desempate encontré mi juego”, explicó Keys.

Sorpresas en la rama femenina

La jornada dejó varias eliminaciones destacadas. La indonesia Janice Tjen venció a la sembrada número 22, Leylah Fernandez, por 6-2, 7-6 (1), mientras que la checa Tereza Valentova eliminó a la australiana Maya Joint, cabeza de serie número 30, por 6-4, 6-4.

Además, la ex campeona del Abierto de Estados Unidos, Sloane Stephens, quedó fuera en primera ronda tras caer ante Karolina Pliskova 7-6 (7), 6-2.

En un duelo entre zurdos, Ben Shelton, octavo preclasificado y semifinalista en 2023, superó al francés Ugo Humbert 6-3, 7-6 (2), 7-6 (5) para avanzar a la segunda ronda.

“Fue uno de los partidos de primera ronda más difíciles que podía tocarme”, afirmó Shelton, quien enfrentará al australiano Dane Sweeny en la siguiente fase.

