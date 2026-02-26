Cuba no agrede ni amenaza, pero sí se defiende: Díaz-Canel

El presidente Miguel Díaz-Canel subrayó este jueves que Cuba no agrede, ni amenaza, pero sí se defiende ante las agresiones.

Estos comentarios se originan tras los hechos reportados en aguas territoriales, donde cuatro tripualntes perdieron la vida y seis resultaron heridos durante el enfrentamiento efectuado contra una embarcación procedente de Estados Unidos.

#Cuba no agrede, ni amenaza.



Lo hemos planteado en reiteradas ocasiones y lo ratificamos hoy:



Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional. https://t.co/2g3b28fktl — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) February 26, 2026

El canciller Bruno Rodríguez destacó que "la defensa de las costas cubanas, del territorio nacional y de la seguridad nacional".

"Cuba ha debido enfrentar numerosas infiltraciones terroristas y agresivas procedentes de EE.UU. desde 1959, con un alto costo en vidas, heridos y daños materiales. Se lleva a cabo una investigación rigurosa para esclarecer los hechos", agregó.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, esta lancha entró de forma ilegal al territorio de su país. Aseguró que tras interrogar a los detenidos que la incursión tenía "fines terroristas", que todos los integrantes de la lancha eran cubanos residentes en Estados Unidos.

Además, informó de la incautación en esta operación de "fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal, chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje".

Asimismo, dio cuenta de la detención en tierra de otro cubano supuestamente "enviado desde los Estados Unidos para garantizar la recepción de la infiltración armada".

'Tripulantes de lancha de EUA tenía fines terroristas': Cuba

El Ministerio del Interior de Cuba afirmó este miércoles que los diez tripulantes de una lancha procedente de Estados Unidos, interceptada en aguas territoriales de la isla, “tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas”.

Según un comunicado oficial, la embarcación ingresó de manera ilegal a aguas nacionales y, tras ser interceptada por una unidad de las Tropas Guardafronteras para su identificación, abrió fuego contra los efectivos cubanos, quienes respondieron al ataque.

Aquí te presentamos la nota completa: 'Tripulantes de lancha de EUA tenía fines terroristas': Cuba

Comentarios