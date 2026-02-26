Podcast
Reporte Ciudadano
hilary_clinton_eipstein_1894014730
Internacional

Hillary Clinton niega vínculos con Epstein ante Congreso

La exsecretaria de Estados Unidos, Hillary Clinton, declaró ante un comité del Congreso que nunca conoció a Jeffrey Epstein ni supo de sus delitos

  • 26
  • Febrero
    2026

La exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, rechazó ante un comité del Congreso cualquier vínculo con el financiero Jeffrey Epstein y aseguró que desconocía por completo las actividades criminales del magnate.

La comparecencia se realizó a puerta cerrada desde Nueva York ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde la ex primera dama difundió su posicionamiento inicial a través de redes sociales.

Niega contacto y conocimiento

Clinton fue enfática al señalar que no tuvo trato personal con Epstein.

“No recuerdo haberme encontrado nunca con el señor Epstein. Nunca volé en su avión ni visité su isla, sus casas ni sus oficinas”, afirmó, al subrayar que no posee información relevante para la investigación.

La exfuncionaria sostuvo que, como el resto de la opinión pública, se enteró de los delitos tras su detención y describió el caso como una tragedia que requiere indagatorias profundas.

Durante su declaración, Clinton acusó a legisladores republicanos de utilizar su testimonio para desviar la atención de las actividades del presidente Donald Trump, quien también ha sido mencionado en el contexto del caso.

Según la exsecretaria, el comité no ha citado a personas que podrían aportar información sustancial y, en cambio, convocó a figuras sin conocimiento directo de los hechos.

Comparece también Bill Clinton

El interrogatorio ocurre un día antes de que el expresidente Bill Clinton declare ante el mismo órgano legislativo. El exmandatario ha reconocido viajes en el avión privado de Epstein a inicios de los años 2000 por actividades filantrópicas, pero niega haber sabido de los delitos.

La expareja presidencial había rechazado inicialmente comparecer, aunque finalmente aceptó para evitar posibles sanciones por desacato y solicitó que sus testimonios se hagan públicos.

Por otra parte, Hillary Clinton admitió haber coincidido en eventos sociales con Ghislaine Maxwell, excolaboradora de Epstein condenada por tráfico sexual, aunque insistió en que esos encuentros fueron circunstanciales.


