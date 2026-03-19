Presentan libro de la fiesta brava: ‘México es taurino’

Ante un lleno de “no hay billetes” (unos 250 asistentes), y en el marco de las celebraciones por el 500 aniversario de la tauromaquia en México, la emblemática Peña Taurina El Toreo de Monterrey, la Fundación de Cultura Taurina Rodolfo Gaona y la asociación civil Tauromaquia Mexicana presentaron anoche en el Show Center Complex el libro “México es Taurino”, un documento de 162 páginas que invita al lector a explorar la riqueza cultural y la naturaleza de los 4,686 festejos taurinos populares y tradicionales que se celebran cada año en el país.

La presentación corrió a cargo de Fernanda de Haro, gran conocedora y estudiosa apasionada del toro de lidia y su entorno ecológico; Antonio Rivera, coautor de este libro y autor de “La Fiesta no manifiesta” y conocedor de la cultura y de los festejos populares taurinos que se celebran en la península de Yucatán; y el exnovillero y cronista taurino Luis Niño de Rivera, gran estudioso de la historia de la tauromaquia en México.

“Para abrir plaza”, en su intervención, Fernanda de Haro explicó que este libro surge a raíz de la publicación “La Fiesta no manifiesta”, y para este nuevo documento los coautores se dieron a la tarea de revisar todo tipo de festejos taurinos que se celebran anualmente para poder mostrar los números reales y tangibles que arrojan los festejos taurinos populares en 1,137 localidades de 669 municipios que abrigan la asistencia de poco más de siete millones de espectadores en todo el país.

Por su parte, Antonio Rivera Rodríguez, con su característica y apasionada devoción taurina, indicó que la tauromaquia es una manifestación emanada de una fuente de cultura arraigada en la memoria colectiva de los pueblos originales, pues el 90 por ciento de los festejos taurinos en el país son para celebrar a algún santo patrón. Además, reconoció que en México se celebran poco más de 6,000 festejos taurinos anuales; sin embargo, alrededor de 1,500 de ellos fueron desechados de la lista que publica el libro, por tratarse de manifestaciones muy menores o por carecer de información testimonial que los avale.

Para cerrar la velada con broche de oro, Luis Niño de Rivera, al ponerse de pie luego de agradecer la invitación a Edson Fuentes Caro, presidente de la Peña Taurina El Toreo de Monterrey, a José Antonio Quiroga Chapa, presidente de Tauromaquia Mexicana en su capítulo Monterrey, y al presidente nacional de la misma, Manuel Sescosse, “al abrirse de capa”, el reconocido cronista taurino agradeció la presencia del matador Eloy Cavazos, a quien tomó como ejemplo y dijo: “Eloy es una de las pruebas más profundas que hay en nuestro país del porqué la tauromaquia en México llega a 500 años; por su devoción a la profesión, su entrega y su constante lucha por abrirse paso en todas las plazas del mundo, es un ejemplo de que la voluntad del hombre puede sobre todas las cosas para llevarte al triunfo.

Para darle mayor contenido y fondo a la exposición de “su faena”, Niño de Rivera ofreció una excelsa cátedra al compartir su amplio conocimiento sobre la historia del toreo en nuestro país, al señalar que “México es taurino”; es un planteamiento contundente que no admite discusión o duda por estar sustentado en cuatro pilares, contenidos en la obra literaria que lleva de la mano al lector a descubrir la riqueza y patrimonio cultural de la tauromaquia que habita en México con una identidad propia”.

Señaló además que de los 4,686 eventos taurinos documentados en el libro, el 54 por ciento de ellos se celebran en el sureste del país, y tan solo en Yucatán se llevan más de 1,500 festejos anuales en plazas de toros construidas por los mismos pobladores para celebrar sus festividades y fiestas patronales mismas, que generan en su conjunto una derrama de más de $9,398 millones de pesos.

Luego de una gran ovación que se llevaron los ponentes al término de la presentación del libro, y luego de una breve sesión de preguntas y respuestas, al sonar de los pasos dobles con la presencia del Mariachi Estrella de Monterrey, se procedió a un brindis con todos los asistentes ofrecido por Espectáculos Monterrey, propietaria de la Monumental Lorenzo Garza.

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