César Montes debuta victorioso en el Espanyol

El exjugador de Rayados de Monterrey, fue titular en el encuentro del Espanyol frente al Celta de Vigo, correspondiente a la Ronda de 32 de la Copa del Rey.

Este martes el jugador mexicano César Montes hizo su debut en el fútbol europeo contra el Celta de Vigo por la Copa del Rey.

Arrancando como titular, el nuevo central del Espanyol participó en todos los minutos del cotejo que se fue hasta los tiempos extras.



Los Periquitos vinieron de atrás para remontar al Celta en los tiempos extras por un marcador de 3 contra 1, en el duelo de dieciseisavos de final del torneo copero.



Empezó mandando el Celta, al que adelantó Paciencia a los quince minutos. El portugués, desde el área pequeña, aprovechó la trayectoria de una asistencia de Óscar Rodríguez para poner en problemas al Espanyol, con dificultades para frenar los acercamientos visitantes en los primeros compases del encuentro.



Los catalanes no pudieron responder al tanto visitante, pero a medida que avanzaba la primera parte su versión mejoró y empujaron al rival a su área. Los de Diego Martínez se adueñaron del ritmo y del balón, sin que sus centros laterales se concretaran en el marcador del RCDE Stadium.



El Espanyol hacía méritos para empatar el duelo y lo consiguió tras la reanudación. Puado, libre de marca, remató un centro de Nico Melamed en el minuto 53 y levantó los ánimos de los periquitos. El Celta, que había perdido brillo, intentó reaccionar con tres cambios simultáneos.



La entrada de Iago Aspas, entre las caras nuevas, dotó de mayor profundidad al conjunto gallego, que tardó unos minutos en recuperarse del golpe. La eliminatoria se volvió tosca y accidentada, apenas había ocasiones claras y Martínez Munuera mostró numerosas cartulinas amarillas.



El técnico blanquiazul, Diego Martínez, intentó desenmarañar el pulso con Sergi Darder y Joselu: la artillería de ambos conjuntos estaba sobre la mesa para intentar evitar la prórroga en estos últimos compases. De todos modos, el tiempo añadido parecía cada vez más claro.



Esto pudo cambiar en el minuto 83, el Celta pidió penalti del portero Joan García sobre Strand Larsen, que intentó materializar un mano a mano después de una asistencia de Iago Aspas y acabó en el suelo. El árbitro no señaló nada en esta acción ni en la caída en el añadido de Joselu tras una acción con Hugo Mallo.



Los primeros 90 minutos acabaron con mayor acoso del anfitrión, que disfrutó de numerosos saques de esquina, sin éxito. Tocaba prórroga y tensión en el RCDE Stadium. Sin embargo, Darder cambió pronto el guion. El balear robó el balón en la medular, encaró hasta el área contraria y le cedió el balón a Aleix Vidal.



Su compañero asistió de nuevo al capitán y este no falló para poner el 2-1 en el luminoso en el 97. El planteamiento del Espanyol era ahora más conservador y, previsiblemente, el Celta insistía en el campo rival. De todos modos, el duelo cada vez estaba más cuesta arriba para los gallegos.



El mazazo definitivo fue la expulsión de Marchesín en el minuto 111 al derribar a Aleix Vidal. Hugo Mallo tuvo que ponerse los guantes en estos compases finales, sin que pudiera evitar el definitivo 3-1 en el minuto 118 de Nico Melamed. La eliminatoria ya estaba sentenciada.

