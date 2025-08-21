Cerrar X
Chávez Jr promueve juicio de amparo por privación de libertad

Julio César Chávez Jr. promovió un juicio de amparo en el que reclama haber sido privado de su libertad e incomunicado por parte de autoridades federales

  21
  Agosto
    2025

El boxeador sinaloense Julio César Chávez Jr. promovió un juicio de amparo en el que reclama haber sido privado de su libertad e incomunicado por parte de autoridades federales, en el marco del proceso penal que enfrenta por delincuencia organizada y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos.

De acuerdo con información del expediente 1546/25, radicado en el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Sonora, la defensa del ex campeón mundial presentó la tarde del martes la solicitud de amparo indirecto con el objetivo de frenar los efectos de su reclusión y garantizar la protección de sus derechos.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Sonora, con sede en Hermosillo, Enrique Hernández, dictó prisión preventiva justificada contra Chávez Jr., quien fue deportado recientemente a México y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11, de máxima seguridad, ubicado en Hermosillo.

La defensa del pugilista solicitó la duplicidad del término legal, por lo que será hasta el próximo sábado cuando se determine su situación jurídica.


