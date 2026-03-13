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Thomas Partey se declarará no culpable de nuevos cargos de abuso

El exjugador del Arsenal Thomas Partey, enfrenta ahora siete acusaciones, mientras espera juicio en Londres, según se informa este viernes

  • 13
  • Marzo
    2026

El futbolista ghanés Thomas Partey anunció a través de su defensa que se declarará no culpable de dos nuevos cargos de violación, según se informó este viernes durante una audiencia preliminar en el Tribunal de Magistrados de Westminster, en Londres.

El mediocampista de 32 años, actualmente jugador del Villarreal CF, ya enfrenta un proceso judicial por cinco cargos de violación relacionados con dos mujeres y un cargo de agresión sexual que involucra a una tercera, por lo que el caso suma ahora siete acusaciones en total.

Nuevas acusaciones presentadas

Los cargos adicionales surgieron después de que una nueva denunciante afirmara que Partey la violó en dos ocasiones el mismo día en diciembre de 2020.

De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, estas acusaciones se presentaron luego de que el primer conjunto de cargos se hiciera público.

El futbolista no estuvo obligado a comparecer en la sesión del viernes. Su abogada, Emma Fenn, informó ante el tribunal que su cliente tiene la intención de declararse no culpable de ambos nuevos cargos.

La próxima audiencia del caso está programada para el 10 de abril.

Juicio previsto para noviembre

El exjugador del Arsenal FC ya se había declarado previamente no culpable de las primeras acusaciones. Ese proceso judicial está programado para noviembre en el Tribunal de la Corona de Southwark.

Según la fiscalía, los presuntos delitos relacionados con esas acusaciones habrían ocurrido entre 2021 y 2022.

Partey llegó al Arsenal en 2020 procedente del Atlético de Madrid y fue acusado inicialmente en julio del año pasado, pocos días después de que terminara su contrato con el club inglés.

Posteriormente, el futbolista firmó con el Villarreal en agosto, apenas dos días después de recibir la libertad bajo fianza.

Carrera internacional

Además de su trayectoria en clubes europeos, Partey ha sido una figura habitual en la selección nacional de Ghana, con más de 50 partidos disputados.

El mediocampista participó recientemente en encuentros de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA y forma parte del combinado ghanés que quedó ubicado en el mismo grupo que Inglaterra, Croacia y Panamá.

Mientras continúan las investigaciones y el proceso judicial en el Reino Unido, el futbolista deberá enfrentar en los próximos meses uno de los casos legales más complejos de su carrera.


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