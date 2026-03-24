Petróleo de Texas repunta con más de 4% ante fuertes caídas

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) repuntó este martes con 4.23%, cotizando el barril hasta 91.95 dólares por barril.

Esto ocurre después de que su costo cayó de manera brusca en la sesión anterior, mientras que los inversionistas analizan los acontecimientos relacionados con el conflicto en Medio Oriente.

Al corte de las 9:00 horas, los contratos de futuros del WTI sumaban $3.78 dólares por barril, con respecto al cierre del día anterior.

El oro negro cayó este lunes 10% después de que el presidente Donald Trump, decidiera aplazar durante cinco días los ataques contra centrales eléctricas e infraestructura energética de Irán.

Sin embargo, la negativa de Teherán a entablar conversaciones directas con Estados Unidos, junto con los nuevos ataques perpetrados por Irán, provocaron que la esperanza de una pronta resolución se disipara.

Wall Street abre en rojo por expectativas de negociación con Irán

Wall Street abrió este martes en rojo después de que bajaran las probabilidades de llevar a cabo una negociación entre Estados Unidos e Irán para cesar el conflicto en Medio Oriente.

Durante la apertura, la Bolsa de Nueva York contuvo los estragos de las declaraciones emitidas por el presidente Donald Trump, donde redujo las posibilidades de que el conflicto acabe pronto.

El mandatario republicano ordenó aplazar durante cinco días los ataques contra instalaciones energéticas iraníes con el objetivo de rebajar las tensiones.

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