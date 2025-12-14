Podcast
Deportes

Chiefs quedan fuera de playoffs tras siete años consecutivos

Kansas City fue eliminado de la postemporada al caer 16-13 ante los Chargers, resultado que pone fin a una histórica racha en la NFL

Los Chargers de Los Ángeles dejaron fuera de la contienda por los playoffs a los Chiefs de Kansas City tras vencerlos 16-13 el domingo, en un duelo definido en los segundos finales por una intercepción de Derwin James a un pase de Gardner Minshew, quien había ingresado en sustitución del lesionado Patrick Mahomes.

Con este resultado, Kansas City quedó oficialmente eliminado de la postemporada por primera vez desde 2014, cerrando una racha de siete años consecutivos clasificando a los playoffs.

Herbert lidera a unos Chargers históricos

Justin Herbert, pese a jugar con una fractura en la mano izquierda, lanzó para 210 yardas y un pase de anotación.

Los Chargers (10-4) lograron temporadas consecutivas de diez victorias por primera vez desde 2006-2007 y completaron una barrida de temporada regular sobre los Chiefs, algo poco común en la rivalidad.

La victoria confirmó la solidez de Los Ángeles, que ya había derrotado a Kansas City en el arranque de la campaña en septiembre, durante un partido disputado en Brasil.

Lesión de Mahomes marca el cierre del juego

Patrick Mahomes intentaba encabezar una remontada en los minutos finales, pero fue derribado mientras lanzaba el balón fuera del campo, lo que le provocó una lesión en la rodilla izquierda.

El dos veces Jugador Más Valioso fue auxiliado hacia el vestuario y no volvió al partido.

Mahomes terminó con 189 yardas, sin pases de anotación y una intercepción, mientras que los Chiefs solo acumularon 239 yardas totales a la ofensiva.

Fin de una era dominante

Con marca de 6-8, Kansas City sufrió su tercera derrota consecutiva y la quinta en seis encuentros. Los triunfos de Bills, Texans y Jaguars confirmaron matemáticamente su eliminación.

Durante esta etapa, los Chiefs disputaron cinco de los últimos seis Super Bowls, con títulos en 2020, 2023 y 2024, consolidando una de las dinastías más importantes de la NFL reciente.

Sin embargo, la lesión de Mahomes y la irregularidad del equipo marcaron el abrupto cierre de una era dominante en la liga.


