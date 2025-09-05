Cerrar X
Chiefs vs Chargers arriban a Brasil para disputar partido

Chiefs seguirá protagonizando juegos internacionales en los próximos años para expander la marca por los países latinoamericanos

  • 05
  • Septiembre
    2025

Brasil recibirá a Kansas City Chiefs y Los Ángeles Chargers para que disputen su primer partido de jornada regular de la NFL.

Será en la Arena Corinthians de Sao Paulo donde los subcampeones comandados por Patrick Mahomes se enfrenten al equipo de Justin Herbert. 

En su llegada al aeropuerto de este jueves, decenas de aficionados se hicieron presentes para recibir a los jugadores de Kansas City, entre los que se destaca Travis Kelce. El ala cerrada de los Chiefs se ha vuelto popular por su forma de desarrollarse en el campo de juego y por comprometerse recientemente con la cantante estadounidense, Taylor Swift.

La mayor parte de los aficionados eran niños, quienes se encontraban muy entusiasmados al ver a los jugadores. Uno de ellos se mostró bastante emocionado, luego de que el quarterback le firmará su jersey durante el entrenamiento previo al encuentro.

Mientras que durante las primeras horas de este día, los Chargers arribaron a la capital brasileña. También sus fans se reunieron en distintos puntos para celebrar su presencia en Latinoamerica.

Este partido se disputará a las 18:00 horas de México. 


