Deportes

Sabalenka avanza a la final de Brisbane por tercer año seguido

La líder del ranking WTA firmó una sólida actuación, con 32 tiros ganadores y los cuatro puntos de quiebre salvados, el domingo será la final.

  • 10
  • Enero
    2026

A pesar de una presión tardía de Muchová, Sabalenka logró sellar la victoria cuando un golpe de su rival se fue largo.

La líder del ranking WTA firmó una sólida actuación, con 32 tiros ganadores y los cuatro puntos de quiebre salvados.

“Siempre trato de mantenerme en el presente. He trabajado muy duro y cada partido contra ella es otra oportunidad para ganar”, declaró Sabalenka tras el encuentro. “Es una gran jugadora y siempre disfruto nuestras batallas”.

La final del domingo será la decimotercera final WTA 500 en la carrera de Sabalenka.

Kostyuk sorprende en semifinales

En la otra semifinal, Marta Kostyuk derrotó con autoridad a la cuarta cabeza de serie, Jessica Pegula, por 6-0 y 6-3. Fue la tercera victoria consecutiva de la ucraniana ante una rival del top 10, tras llegar al torneo con un balance negativo frente a la estadounidense.

El certamen de Brisbane sirve como torneo de preparación para el Abierto de Australia, que comenzará el próximo 18 de enero.

Actividad en el cuadro masculino

En el torneo masculino, el estadounidense Brandon Nakashima venció a su compatriota Aleksandar Kovacevic por 7-6 (4) y 6-4 en una semifinal entre jugadores de Estados Unidos.

Nakashima, de 24 años, disputará el domingo su primera final del ATP Tour en cuatro años y buscará el título ante el ganador del duelo entre el primer sembrado Daniil Medvedev y Alex Michelsen.

El estadounidense no ha perdido un solo set en el torneo.

“Fue un partido muy difícil desde el inicio”, dijo Nakashima. “Somos muy buenos amigos y ha sido genial verlo jugar a este nivel”.


Comentarios

