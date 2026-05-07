Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
finanzas_bulkmatic_6f0554a356
Finanzas

Alista Bulkmatic apertura de primera fase de terminal

Sobre el alcance del proyecto en Pesquería, indicó que contempla una inversión total por $250 millones de dólares y la generación de alrededor de 450 empleos

  • 07
  • Mayo
    2026

Bulkmatic alista el arranque de la primera fase de su terminal logística en el municipio de Pesquería, Nuevo León, para agosto de este año. 

El proyecto busca consolidarse como un nodo estratégico para el movimiento de mercancías ante el impulso del nearshoring. 

Alejandro Doria, CEO de Bulkmatic y presidente de la American Chamber México Capítulo Noreste, explicó en entrevista con El Horizonte que el desarrollo se construye sobre un terreno de 100 hectáreas. 

“Estamos esperando en agosto de este año la primera fase, las vías de ferrocarril para poder recibir 150 carros de ferrocarril y trasvase y para finales de año tener lista una nave para poder hacer operaciones de empacado y cross dock ahí mismo”, indicó.

finanzas-alejandro-doria.jpeg

En ese sentido, destacó que la terminal tendrá una vocación multipropósito para atender distintos sectores industriales. 

“Vamos a mover muchas mercancías como coches, contenedores, productos agrícolas, productos minerales, químicos, etcétera”, dijo. 

También, agregó, “se pueden llegar a mover, en el caso de granos, 2 millones de toneladas anuales”. 

Sobre el alcance del proyecto, indicó que contempla una inversión total por $250 millones de dólares y la generación de alrededor de 450 empleos. 

“Nos va a tomar algunos años poderla desarrollar, pues es una extensión muy grande”, comentó. 

finanzas-bulkmatic.jpeg

Esta sería la segunda terminal privada en el estado de Nuevo León, ya que la primera se encuentra en Salinas Victoria.

Dato peculiar

El proyecto de la terminal de Bulkmatic en Pesquería tiene un dato peculiar: el terreno donde se construye era propiedad del torero Eloy Cavazos, quien durante un tiempo incursionó en la ganadería. 

Doria comentó que la operación incluyó una condición específica por parte del matador hacia los involucrados del proyecto: “Dentro de esas 100 hectáreas está el casco del rancho y el único requisito que nos pidió es: ‘No me toquen mi ranchito’”. 

finanzas-bulkmatic.jpeg

El predio, conocido como rancho Las Ventas, conserva instalaciones como lienzo charro y caballerizas, las cuales permanecerán dentro del complejo, dando un contraste entre la infraestructura logística y el valor tradicional del lugar.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inflacion_se_acelera_y_da_mega_brinco_llega_4_59_24f831c092
Inflación tiene leve retroceso en primera quincena de abril
Guardia_Nacional_55b9a3ab21
Reducen robo a autotransporte en carreteras federales: GN
gasolina_reunion_1047dcf6c1
Sheinbaum convoca reunión con gasolineros por alza de precios
publicidad

Últimas Noticias

haran_ruta_descacharrizacion_mundial_medio_ambiente_baf5655c6d
Harán ruta de descacharrización por el Mundial: Medio Ambiente
iran_afirma_mantendra_control_estrecho_ormuz_b1e25a9e4d
EUA acusa a Irán de peajes 'ilegales' sobre estrecho de Ormuz
tatiana_sheinbaum_26fcc001e0
Tatiana Clouthier buscará gubernatura de NL en 2027: CSP
publicidad

Más Vistas

escena_met_gala_2026_1a0acf9d32
Arranca la Met Gala 2026 con show musical y alfombra blanca
andres_mijes_solicitara_licencia_de_su_cargo_982b7dfebb
Andrés Mijes solicita licencia a la alcaldía; busca gubernatura
Whats_App_Image_2026_05_06_at_6_25_36_PM_029dcf8ac4
Inauguran el Costco más grande de Latinoamérica en Escobedo
publicidad
×