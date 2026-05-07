Alista Bulkmatic apertura de primera fase de terminal

Bulkmatic alista el arranque de la primera fase de su terminal logística en el municipio de Pesquería, Nuevo León, para agosto de este año.

El proyecto busca consolidarse como un nodo estratégico para el movimiento de mercancías ante el impulso del nearshoring.

Alejandro Doria, CEO de Bulkmatic y presidente de la American Chamber México Capítulo Noreste, explicó en entrevista con El Horizonte que el desarrollo se construye sobre un terreno de 100 hectáreas.

“Estamos esperando en agosto de este año la primera fase, las vías de ferrocarril para poder recibir 150 carros de ferrocarril y trasvase y para finales de año tener lista una nave para poder hacer operaciones de empacado y cross dock ahí mismo”, indicó.

En ese sentido, destacó que la terminal tendrá una vocación multipropósito para atender distintos sectores industriales.

“Vamos a mover muchas mercancías como coches, contenedores, productos agrícolas, productos minerales, químicos, etcétera”, dijo.

También, agregó, “se pueden llegar a mover, en el caso de granos, 2 millones de toneladas anuales”.

Sobre el alcance del proyecto, indicó que contempla una inversión total por $250 millones de dólares y la generación de alrededor de 450 empleos.

“Nos va a tomar algunos años poderla desarrollar, pues es una extensión muy grande”, comentó.

Esta sería la segunda terminal privada en el estado de Nuevo León, ya que la primera se encuentra en Salinas Victoria.

Dato peculiar

El proyecto de la terminal de Bulkmatic en Pesquería tiene un dato peculiar: el terreno donde se construye era propiedad del torero Eloy Cavazos, quien durante un tiempo incursionó en la ganadería.

Doria comentó que la operación incluyó una condición específica por parte del matador hacia los involucrados del proyecto: “Dentro de esas 100 hectáreas está el casco del rancho y el único requisito que nos pidió es: ‘No me toquen mi ranchito’”.

El predio, conocido como rancho Las Ventas, conserva instalaciones como lienzo charro y caballerizas, las cuales permanecerán dentro del complejo, dando un contraste entre la infraestructura logística y el valor tradicional del lugar.

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