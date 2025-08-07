Cerrar X
Deportes

Consuma Rayados fracaso en la Leagues Cup 2025

Monterrey perdió ante Charlotte, no ganó un solo juego del torneo y regresará a México para volver a la actividad en la Liga MX este lunes al visitar al León

  • 07
  • Agosto
    2025

Los Rayados del Monterrey pierde 2-0 ante Charlotte FC en duelo correspondiente a la fecha 3 en la Leagues Cup; siendo el Bank of America Stadium la sede que albergó la batalla. Un equipo de la ‘Pandilla’ con un futbol insípido que refrendó el mal momento que se vive en su accionar. Las anotaciones fueron obra de Bill Tuiloma y de Tyger Smalls.

Si bien es cierto que, su oncena inicial no fue la que habitualmente se utiliza, quedó de manifiesto que la escuadra dirigida por el Profe ‘Dom’ se vio carente de variables, de juego de conjunto y con un Sergio Canales que se cansó de disparar desde linderos del área, sin tener fortuna en todas ellas. Con esto dio por concluida su participación del Torneo entre equipos de la Liga MX y la MLS.

Nada para nadie, en el primer tiempo

Tras cumplirse los protocolos instruidos por la Leagues Cup, el Árbitro Central costarricense Keylor Herrera Villalobos hizo sonar su ocarina y luego de ejecutar la señal más futbolera del planeta, se dio por iniciada la batalla en la que, los representantes de la MLS buscó desde el inicio de la contienda ofender el marco encomendado a Luis Cárdenas.

La primera de peligro la tuvo el equipo del Norte de Carolina, a los 2’ de tiempo corrido el inglés Tyger Smalls disparó con potencia y el balón pasó zumbando el poste lateral del arco del ‘Mochis’ Cárdenas, quien salió elegantemente vestido con un uniforme en color verde limón.

La escuadra del Monterrey organizaba sus embates por las diversas zonas del terreno de juego, pero, los de ‘La Corona’ cerraba las diversas zonas por donde el rival generaba peligro para no verse vulnerable en su parte baja, nivelando la balanza entre ofensiva y defensiva. Ambos equipos este rol lo asumieron durante diversos momentos de la batalla deportiva.

El rectángulo verde del Bank of America Stadium vio como a los 27’ de acción el canadiense delantero Brandon Cambridge ingresó como ‘cuchillo en mantequilla’ por el costado derecho, pero, la de gajos no pudo ser conectada por su compañero de equipo y se perdió la oportunidad.

El conjunto del Norte de Carolina trató con elegancia la pelota y la paseó por los diversos sectores del terreno de juego. Esto provocó que Rayados se replegara en su terreno de juego, al ver que Charlotte tomaba la iniciativa de las acciones. La primera de peligro del Monterrey la tuvo a los 37’ minutos cuando Lucas Ocampos pateó de larga distancia y el cancerbero estadounidense David Bingham desvió la redonda de un manotazo certero.

El duelo se trabó en la mitad del rectángulo verde, porque los dos equipos buscaban imponer sus condiciones. El cuerpo arbitral consideró necesario no agregar minutos de reposición y al consumirse los 45’ reglamentarios el Juez Central Keylor Herrera decretó la terminación de la parte inicial.

Un Monterrey inoperante

Para la segunda mitad, tanto los dirigidos por el español Domènec Torrent como los comandados por el alemán Sandro Schwarz realizaron una modificación en su once inicial. La escuadra del Charlotte envió al terreno de juego a Liel Abada en lugar de Idan Toklomati, mientras que el Monterrey mandó a Tony Leone al campo en sustitución de Óliver Torres.

Con un Monterrey que inició la parte complementaria agazapado en su zona defensiva y sin poder avanzar de su propio campo, los de Carolina del Norte aprovechó los diversos espacios que se presentaban y atacó intempestivamente a placer. Una constante que se presentó en la contienda fueron las múltiples faltas que pausaban el cotejo.

El premio a la consistencia por la búsqueda del gol por parte de Charlotte vino a los 56’ de tiempo corrido cuando tras un saque de esquina por parte de Liel Abada llegó Bill Tuiloma, quien, remata de testa e incrusta el balón en la portería albiazul. Tras la revisión en el VAR se confirmó el 1-0 en favor de los representantes de la MLS.

Esta anotación cayó como balde de agua fría para el Monterrey, pero, a los 60’ de acción llegó el 2-0 en favor de Charlotte. Brandon Cambridge asiste a Tyger Smalls y este remata de zurda al centro de la portería defendida por Luis Cárdenas.

Fue entonces que se vinieron una serie de cambios en ambas escuadras, con la intención de refrescar a sus gladiadores que participaban en el terreno de juego, en búsqueda de generar más peligro en su aparato ofensivo. Pero, estas modificaciones solo beneficiaron a los del Norte de Carolina.

Con el paso de los minutos, solo hubo un equipo en el rectángulo verde y era este Charlotte, los comandados por Torrent no generaba peligro en la meta rival, Sergio Canales se cansó de disparar desde linderos del área sin tino alguno. En la pantalla del Bank of America Stadium se marcaban los 90’ de acción y el nazareno costarricense Keylor Herrera Villalobos decretó la finalización de la batalla.


Comentarios

Etiquetas:
