Llaman a reforzar trabajo conjunto por la salud en Nuevo León

El secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, exhortó a la Facultad de Medicina y al Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) a continuar trabajando de manera coordinada por la salud de las y los neoleoneses.

Representación del Gobierno estatal

En representación del gobernador Samuel García Sepúlveda, Flores Serna acudió como invitado de honor a la toma de protesta de Óscar Vidal Gutiérrez, quien inició su segundo periodo (2025-2028) como director de la Facultad de Medicina y del Hospital Universitario.

Durante su mensaje, el funcionario destacó los avances logrados gracias a la colaboración institucional, como las coberturas universales contra el cáncer de mama e infantil, así como los programas Código Infarto y Código Oye, enfocados en la atención oportuna de emergencias médicas.

“Todo esto es posible porque existen instituciones con profesionalismo, la infraestructura y el compromiso que Nuevo León exige.

Por eso la continuidad de la Facultad de Medicina y del Hospital Universitario no sólo es una buena noticia, es un gran mensaje de estabilidad, de confianza y de visión a largo plazo”, explicó.

Mensaje de estabilidad y confianza

Flores Serna subrayó que la continuidad en la dirección de ambas instituciones representa estabilidad, confianza y una visión de largo plazo para el sistema de salud de Nuevo León, al contar con infraestructura, profesionalismo y compromiso social.

El secretario general agradeció la apertura y coordinación de Óscar Vidal Gutiérrez, al considerar que su liderazgo ha sido clave para posicionar a Nuevo León como referente nacional en materia de salud.

“Doctor Vidal: gracias por su disposición permanente al diálogo y al trabajo conjunto, su liderazgo ha sido clave para que Nuevo León sea referente nacional en salud y estoy seguro de que lo que viene será aún mejor”, explicó.

Compromiso para un segundo periodo

Por su parte, Vidal Gutiérrez afirmó que asume su segundo periodo con humanismo y vocación de servicio, comprometiéndose a dar continuidad al trabajo realizado, bajo principios de calidad, inclusión, pertenencia y equidad.

La ceremonia contó con la participación del rector de la UANL, Santos Guzmán López, así como de autoridades estatales, legisladores, alcaldes y representantes de distintos ayuntamientos, quienes respaldaron el trabajo de la Facultad de Medicina y el Hospital Universitario.

Comentarios