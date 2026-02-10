Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
c052e47c_9803_4b21_8d19_a4f4337cb485_c152e2e865
Coahuila

Tras ataque con bate, Fiscalía busca acuerdo con involucrados

La Fiscalía de Saltillo confirmó una salida alterna tras acuerdo de las partes; agresores están identificados y buscan reparar el daño sin judicializar el caso

  • 10
  • Febrero
    2026

La Fiscalía General del Estado en la Región Sureste confirmó que el caso del joven agredido con un bate en un hecho ocurrido en Plaza Cocoa de Saltillo avanza por la vía de una salida alterna, luego de que tanto la víctima como los presuntos agresores manifestaron su disposición a resolver el conflicto mediante mecanismos de mediación, informó Julio Loera, delegado de la FGE en dicha región. 

El delegado explicó que la carpeta de investigación fue iniciada formalmente por el delito de lesiones, así como por la sustracción de pertenencias ocurrida durante el incidente; sin embargo, detalló que ambas partes ya han comparecido ante la autoridad ministerial acompañadas de sus respectivos abogados, lo que abrió la posibilidad de una salida alterna prevista en la ley.

c052e47c-9803-4b21-8d19-a4f4337cb485.jpeg

Loera precisó que los presuntos agresores ya están plenamente identificados y que, tras su comparecencia, se establecieron pláticas directas con la víctima y su asesor jurídico, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita reparar el daño sin necesidad de judicializar el caso.

De acuerdo con la información recabada por la Fiscalía, no se trata de personas con antecedentes delictivos, y tras revisar sus perfiles, se descartó que el hecho esté relacionado con robos o conductas criminales recurrentes en la zona.

El delegado señaló que, según lo expresado por los involucrados, existió un conflicto previo entre las partes, lo que derivó en la agresión.

El funcionario subrayó que la mediación no implica la cancelación automática de la investigación, sino que se mantiene la carpeta activa mientras se desarrollan las negociaciones, conforme a lo que establece el marco legal, siempre que se garantice la reparación del daño y el consentimiento pleno de la víctima.

Finalmente, Julio Loera reiteró que la Fiscalía continuará dando seguimiento al caso para asegurar que cualquier acuerdo se realice bajo los principios de legalidad, voluntariedad y protección a la víctima, priorizando soluciones que eviten la escalada del conflicto y contribuyan a la resolución pacífica de los hechos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_10_at_10_00_40_PM_1_d053df0c4e
Destruyen Barrera en El Camalote, en Altamira
IMG_5899_ad1de9ac29
Llegan las rosas para los enamorados de Saltillo
1e17d97c_55d9_44ef_971e_76caae587836_c4c6a8256b
Peces muertos vuelve a encender alertas en Ciudad Deportiva
publicidad

Últimas Noticias

petroleo_cuba_eua_b4b635e512
Escasez de combustible ahonda la crisis en Cuba
Whats_App_Image_2026_02_10_at_5_32_08_PM_7b43fd6b06
Tamaulipas garantiza suministro de agua para consumo humano
Whats_App_Image_2026_02_11_at_1_40_32_AM_573d2222ac
'Sindicato no fue excluido de subasta de AHMSA': Ismael Leija
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
AP_26040067129436_7590659a45
Bad Bunny habría roto récord de audiencia en show de medio tiempo
conductora_libre_tras_atropello_avenida_leones_40c49b41b6
Liberan conductora tras atropello de joven en Paseo de los Leones
publicidad
×