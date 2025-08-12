Cerrar X
Cruz Azul golea a Rayadas; Valdez y Chavarin brillan en victoria

Cruz Azul arrasó a Rayadas en la Jornada 6. Valdez anotó un doblete y Chavarin se lució con una gran jugada, mientras Tajonar salió lesionada

¡La Máquina arrasó en el campo! En solo dos minutos, Liz Ángeles abrió el marcador con un disparo imparable tras un preciso centro desde la derecha que dejó sin oportunidad a Tajonar.

El reloj avanzaba y las Celestes no bajaron el ritmo: Valeria Valdez amplió la ventaja con un cabezazo letal, aplicando la ley del ex. Antes de que terminara el primer tiempo, Aerial Chavarin se lució con una jugada individual impecable para clavar el tercero dentro del área.

En la segunda mitad, el partido se equilibró, pero Cruz Azul volvió a golpear. Valeria Valdez firmó su doblete tras una serie de rebotes dentro del área, desatando la euforia en la grada. Sin embargo, la alegría se tornó preocupación, ya que Pamela Tajonar terminó lesionada tras un fuerte golpe en esa jugada.

Con esta contundente victoria, Cruz Azul suma siete puntos, mientras Rayadas se mantiene con 12 unidades. En la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, las Celestes visitarán a Necaxa y Monterrey recibirá a Santos Laguna.


