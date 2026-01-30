Podcast
Deportes

Cuenta regresiva para la Serie Turismo Monterrey
Deportes

Cuenta regresiva para la Serie Turismo Monterrey

La Temporada 2026 iniciará actividades el sábado 14 de marzo próximo en el asfalto del Autódromo Monterrey; tendrá como novedad la categoría Time Attack

  • 30
  • Enero
    2026

Si eres aficionado al deporte del automovilismo… ¡Prepárate!, porque ya está la cuenta regresiva para una edición más de la Serie Turismo Monterrey, que celebrará su Temporada de 2026 en el asfalto del Autódromo Monterrey.

El certamen del deporte motor consta de ocho fechas: la actividad comenzará el sábado 14 de marzo próximo y concluirá el domingo 22 de noviembre.

Serie Turismo Monterrey (STM) es uno de los campeonatos regionales de automovilismo deportivo más importantes del norte de México; reúne a pilotos profesionales y amateur de alto nivel, ofrece un espectáculo competitivo y seguro.

Las categorías de automovilismo son: GT1, GT2 y GT3.

Las categorías de motociclismo son: Moto Sport 400, Moto Sport 600 y Super Sport

Y habrá una categoría especial: Time Attack, con exhibición y competencia, y enfocada en velocidad pura contra el cronómetro, donde cada piloto busca marcar el mejor tiempo de la jornada.

Es una de las modalidades más atractivas para el público. Reúne a coches de lujo, superdeportivos y proyectos extremos, convirtiéndose en un escaparate perfecto de tecnología, diseño y performance.

Las tres divisiones que tendrá esta última categoría son: Unlimited 1 (vehículos sin limitaciones técnicas), Unlimited 2 (autos de alto rendimiento con modificaciones avanzadas) y Unlimited 3 - Súperdeportivos & lujo (categoría exclusiva para coches de lujo y superdeportivos).

Calendario

Estas son las ocho fechas de la Temporada 2026 de la Serie Turismo Monterrey, que se celebrarán en el Autódromo Monterrey:

Primera fecha: Sábado 14 y domingo 15 de marzo… Pista Chicana 1, 2 y 3
Segunda fecha: Sábado 11 y domingo 12 de abril… Pista Chicana 1 y 3
Tercera fecha: Sábado 23 y domingo 24 de mayo… Pista Chicana 1 y 2
Cuarta fecha: Sábado 27 y domingo 28 de junio… Pista Chicana 2 y 3
Quinta fecha: Sábado 22 y domingo 23 de agosto… Pista Chicana 2
Sexta fecha: Sábado 19 y domingo 20 de septiembre… Pista Chicana 1 y 3
Séptima fecha: Sábado 17 y domingo 18 de octubre… Pista Chicana 3
Octava fecha: Sábado 21 y domingo 22 de noviembre… Pista GP

Sujeto a cambios


