Argentina jugará ante Mauritania rumbo al Mundial 2026

La Selección de Argentina confirmó un nuevo compromiso de preparación rumbo al Mundial de 2026.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Mauritania el próximo 27 de marzo en el estadio de Boca Juniors, en Buenos Aires.

El encuentro se disputará en La Bombonera a las 20:15 horas, en el marco de la Fecha FIFA, y será uno de los últimos partidos del combinado campeón del mundo antes de viajar a la próxima Copa del Mundo.

#FechaFIFA La Selección Argentina jugará un amistoso ante Mauritania el próximo viernes 27 de marzo, desde las 20.15, en La Bombonera.



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Preparación tras cancelación de la Finalissima

Este amistoso se suma al ya anunciado duelo ante Guatemala el 31 de marzo, también en la capital argentina.

Ambos partidos sustituyen la esperada Finalissima frente a España, que no pudo concretarse debido al conflicto en Medio Oriente, pese a que originalmente estaba programada para disputarse en Doha.

“La selección comienza a despedirse de su gente antes de partir a defender el título”, informó la Asociación del Fútbol Argentino en su comunicado oficial.

Lee la nota completa: UEFA confirma cancelación de la Finalissima 2026

Posible despedida de Messi en casa

Uno de los principales atractivos de estos encuentros será la presencia de Lionel Messi, quien podría disputar sus últimos partidos oficiales en territorio argentino con la camiseta albiceleste.

La expectativa crece entre los aficionados, que verán a su capitán en un contexto especial, previo a la defensa del título mundial conseguido en Qatar.

Para estos compromisos, Scaloni llamó a la base de jugadores habituales, pero también incluyó caras nuevas como Tomás Palacios, de Estudiantes de La Plata, y Gabriel Rojas, de Racing Club.

En contraste, destaca la ausencia de Franco Mastantuono, actualmente en el Real Madrid, quien había sido considerado en convocatorias recientes.

Ruta final antes del Mundial

Tras los duelos ante Mauritania y Guatemala, Argentina tiene previsto disputar otros dos amistosos más, posiblemente en Estados Unidos a inicios de junio.

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