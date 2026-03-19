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Deportes

Final del Clásico Mundial rompe récord de audiencia

El encuentro Venezuela vs Estados Unidos reunió más de 10,7 millones de espectadores, casi el doble que la final de 2023

  • 19
  • Marzo
    2026

La victoria de Venezuela sobre Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol rompió su récord de audiencia.

Y es que, de acuerdo a cifras de Fox y Fox Deportes, el encuentro entre ambas selecciones fue visto por 10,784,000 de espectadores, casi el doble de los 5,4 millones que vieron a Japón derrotar a los estadounidenses en la final de 2023.

En este sentido, el juego de este martes registró un promedio de 10,228,000 espectadores en Fox, informó la cadena el jueves.

Esta cifra fue más del doble de los 4,48 millones en FS1 por la victoria de Japón 3-2 en 2023 y superó a cada uno de los primeros cuatro juegos de la Serie Mundial de 2023 entre Texas y San Francisco.

Además, también se convirtió en la edición con más audiencia por juego, pues promedió 1,2 millones de espectadores en sus juegos por Fox, FS1 y FS2, el doble de los 506,000 del torneo de 2023.


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