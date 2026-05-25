Vuelve ‘Hoy No Me Puedo Levantar’ con elenco original

Después de 20 años de su estreno en México, Hoy No Me Puedo Levantar volverá a los escenarios con una temporada especial, en la que participará el elenco original que conquistó al público en el 2006.

Del 25 de julio al 8 de agosto, en el Centro Cultural Teatro 1 de la CDMX, se ofrecerán únicamente 14 funciones del que será un show especial, no la obra musical como tal.

La producción confirmó la participación de Alan Estrada, Fernanda Castillo, Luis Gerardo Méndez, Valeria Vera, Gerardo González, Erika Tahís, Rogelio Suárez, José Daniel Figueroa y Jannette Chao, nombres que quedaron ligados a una de las etapas más exitosas del teatro musical en México.

“De los días más felices de mi vida, con mucha emoción y de la mano como mis socios Alan Estrada, Luis Gerardo y Fernanda Castillo, regresamos con un nuevo espectáculo de HNMPL 20 años después con TODO el elenco original”, escribió en sus redes sociales Alejandro Gou, el productor.

El anuncio desató una ola de reacciones entre fanáticos de la obra y seguidores de Mecano, pues la obra musical y este espectáculo basado en ella son a partir de los éxitos del grupo español.

La historia de Hoy No Me Puedo Levantar sigue a dos jóvenes que dejan su pueblo para perseguir el sueño de triunfar en Madrid con su propia banda. La trama, ambientada en los años 80, aborda temas como la libertad, la música y los excesos en medio de una etapa de transformación cultural.

Desde su estreno en México en el 2006, la obra logró consolidarse como uno de los musicales más exitosos del país.

Las canciones de Mecano, entre ellas Hijo de la Luna y Cruz de Navajas, ayudaron a convertir el espectáculo en un referente del entretenimiento en español.

A lo largo de distintas temporadas y giras, el musical sumó nuevos protagonistas y alternantes como Danna Paola, María León, Belinda y Yahir.

Sin embargo, para muchos seguidores, el elenco original continúa siendo el más recordado por el impacto que tuvo en la primera etapa de la producción.

El regreso de “Hoy No Me Puedo Levantar” también representa el reencuentro de actores que, dos décadas después, consolidaron carreras importantes en televisión, cine y teatro.

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