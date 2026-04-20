Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_04_20_T171114_241_022db4476d
Deportes

Morante de la Puebla sufre cornada y su pronóstico es 'muy grave'

El diestro Morante de la Puebla sufrió una cornada de gravedad este lunes en la Plaza de toros de la Real Maestranza de Sevilla

  • 20
  • Abril
    2026

El diestro Morante de la Puebla sufrió una cornada de gravedad este lunes en la Plaza de toros de la Real Maestranza de Sevilla, lo que obligó a su traslado inmediato a la enfermería del coso y posterior intervención quirúrgica.

El torero fue herido durante la lidia de su segundo toro, cuando intentaba fijar al astado con el capote en el décimo festejo de la Feria de Abril.

Diagnóstico médico

De acuerdo con el parte facultativo firmado por el doctor Octavio Mulet, el diestro presenta una herida por asta de toro con una trayectoria de aproximadamente 10 centímetros, que ha provocado lesión parcial de la musculatura esfinteriana y perforación del recto.

Tras la intervención en la enfermería, se le practicó lavado de la herida, reparación de la pared rectal y drenaje en la zona afectada.

El informe médico concluye que el pronóstico es “muy grave”, lo que le impide continuar la lidia y obliga a su hospitalización.

Tras la primera atención en la plaza, el torero fue trasladado a un hospital de Sevilla para continuar con su recuperación bajo supervisión médica especializada.

HGYN0RbaUAArkJA.jfif

Tras la cornada, el torero Borja Jiménez asumió la lidia del astado, en un ambiente de tensión en el ruedo. La afición siguió con expectación el desarrollo del festejo mientras se esperaba información sobre el estado de salud de Morante.

El matador fue ovacionado tras su actuación y posteriormente dio una vuelta al ruedo.

El incidente generó gran conmoción en el coso sevillano, donde cuadrillas y personal médico acudieron de inmediato a asistir al torero, que quedó tendido en el ruedo con evidentes signos de dolor.

La evolución del estado de salud de Morante de la Puebla será clave en las próximas horas, mientras continúa ingresado tras la intervención de urgencia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_24_at_1_18_01_AM_19ffd69b0e
Niños toreros brillan y se lucen en el ruedo
Whats_App_Image_2026_02_13_at_12_51_45_AM_60e08a9b09
‘Me siento honrado y agradecido’: Juan Fernando
Whats_App_Image_2025_11_21_at_12_55_15_AM_1_ae134694f2
Emiliano Gamero, rejoneador mexicano, regresa a Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_04_21_T094950_130_7d0440eb7a
¡De gira! Karol G anuncia su ambicioso 'Tropitour' mundial
Camara_de_diputados_cc28d33bbf
Diputados perfilan candidatos para el Consejo del INE
harfuch_mundial_2abe833016
Harfuch garantiza seguridad en Mundial pese a ataque en pirámides
publicidad

Más Vistas

milarca_isla_del_padre_1547b463dd
Venderán 'Milarca' en la Isla del Padre de Mauricio Fernández
nl_ternium_zin_nacional_6190ad4113
Plomo de zonas industriales envenena a 3 de cada 10 niños en NL
nacional_tiroteo_teotihuacan_1_eb8c0810a3
Identifican a responsable del tiroteo en Teotihuacán
publicidad
×