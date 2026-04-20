Morante de la Puebla sufre cornada y su pronóstico es 'muy grave'

El diestro Morante de la Puebla sufrió una cornada de gravedad este lunes en la Plaza de toros de la Real Maestranza de Sevilla, lo que obligó a su traslado inmediato a la enfermería del coso y posterior intervención quirúrgica.

El torero fue herido durante la lidia de su segundo toro, cuando intentaba fijar al astado con el capote en el décimo festejo de la Feria de Abril.

Diagnóstico médico

De acuerdo con el parte facultativo firmado por el doctor Octavio Mulet, el diestro presenta una herida por asta de toro con una trayectoria de aproximadamente 10 centímetros, que ha provocado lesión parcial de la musculatura esfinteriana y perforación del recto.

🏥 PARTE MÉDICO de Morante de la Puebla que resultó cogido en el cuarto de la tarde pic.twitter.com/4QKK5OCjPW — lancesmaestranza (@LancesMaestranz) April 20, 2026

Tras la intervención en la enfermería, se le practicó lavado de la herida, reparación de la pared rectal y drenaje en la zona afectada.

El informe médico concluye que el pronóstico es “muy grave”, lo que le impide continuar la lidia y obliga a su hospitalización.

Tras la primera atención en la plaza, el torero fue trasladado a un hospital de Sevilla para continuar con su recuperación bajo supervisión médica especializada.

Tras la cornada, el torero Borja Jiménez asumió la lidia del astado, en un ambiente de tensión en el ruedo. La afición siguió con expectación el desarrollo del festejo mientras se esperaba información sobre el estado de salud de Morante.

El matador fue ovacionado tras su actuación y posteriormente dio una vuelta al ruedo.

El incidente generó gran conmoción en el coso sevillano, donde cuadrillas y personal médico acudieron de inmediato a asistir al torero, que quedó tendido en el ruedo con evidentes signos de dolor.

La evolución del estado de salud de Morante de la Puebla será clave en las próximas horas, mientras continúa ingresado tras la intervención de urgencia.

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