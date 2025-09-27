Cerrar X
Debuta Carlos Salcedo con Rayados tras ocho meses lesionado

Al central mexicano le tomaron 251 días para volver a las canchas, aunque lo hizo con la Sub 21 de la "Pandilla", que se enfrentó a Santos en "El Barrial"

  • 27
  • Septiembre
    2025

Aunque el cierre de registros en la Liga MX fue hace varios días, Rayados sumó otro refuerzo para lo que resta del Apertura 2025. Se trata de Carlos Salcedo, quien fichó a principios de año con el club, pero que sufrió una dura lesión que apenas le permitió ver acción.

Recordemos que el "Titán" llegó a Monterrey en enero procedente de Juárez, sin embargo, en sus primeros días en Nuevo León, el tapatío sufrió la rotura de ligamento cruzado sin haber debutado con el equipo.

Al central mexicano le tomaron 251 días para volver a las canchas, aunque lo hizo con la Sub 21 de la "Pandilla", que se enfrentó a Santos en las instalaciones de "El Barrial".

Cabe mencionar que, pese a que salió como titular, todavía tiene que ponerse a punto físico y futbolístico, por lo tanto, Salcedo disputó solo 28 minutos, antes de ser reemplazado por José Macías.

Luce poco probable que el "Titán" vea acción con el primer equipo a corto plazo, no obstante, si Domenec Torrent enfrenta algún imprevisto, ya puede echar mano del dorsal 13.

El último partido de Carlos fue el ya lejano viernes 10 de enero, cuando todavía militaba en Juárez. Ese día jugó 55' en el empate 1-1 ante Mazatlán.


