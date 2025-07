Debutarán Tigres y Rayados en Leagues Cup 2025 con nuevo formato

Este martes 29 de julio comienza oficialmente la Leagues Cup 2025, el torneo internacional que reúne a todos los clubes de la Liga MX y la MLS.

En esta edición, el campeonato estrena nuevo formato: una fase de liga con tres partidos por equipo ante rivales de la liga contraria, seguida por una fase eliminatoria directa.

La Liga MX se suspenderá temporalmente para permitir que los equipos se enfoquen al 100% en la competencia, a diferencia de ediciones anteriores donde se empalmaban calendarios.

Los equipos regiomontanos arrancan su camino con grandes expectativas.

Ambos clubes han sido protagonistas en ediciones previas y son considerados contendientes serios al título. Además, una buena actuación podría abrirles la puerta a la Copa de Campeones de la Concacaf.

En esta edición 2025:

El inicio de #LeaguesCup2025 is around the corner ⚽️



All you need to know sobre el nuevo y mejorado formato ⬇️



¡Pura rivalidad MLS vs. Liga MX! 💥 pic.twitter.com/JQHqQbXTw9