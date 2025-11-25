Define FIFA reglas del sorteo final del Mundial 2026

A menos de 200 días del arranque del primer Mundial de 48 selecciones, la FIFA reveló los procedimientos oficiales que regirán el sorteo final de la Copa Mundial de 2026, programado para el 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D.C.

Entrenadores, árbitros y delegaciones de las 48 selecciones, incluyendo las que aún buscan su lugar, conocerán ese día su camino hacia la final del 19 de julio de 2026 en Nueva York–Nueva Jersey.

Cabe señalar que el calendario actualizado, con horarios y estadios asignados, se publicará el 6 de diciembre.

The procedures and pots have been revealed for the Final Draw. 🏆#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 25, 2025

Anfitriones encabezarán el Bombo 1 junto a potencias mundiales

El procedimiento establece que México, Canadá y Estados Unidos serán colocados automáticamente en el Bombo 1, como naciones anfitrionas.

Ahí compartirán espacio con gigantes del futbol como España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil y Alemania.

Los 39 equipos clasificados restantes se distribuirán entre los bombos 2, 3 y 4 de acuerdo con el ranking FIFA del 19 de noviembre de 2025.

El Bombo 4 incluirá además a los equipos provenientes de los repechajes intercontinentales y las eliminatorias europeas pendientes.

Bombos confirmados para el sorteo

Bombo 1: Canadá, México, EUA, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita, Sudáfrica

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, cuatro ganadores de las eliminatorias europeas, y dos clasificados del torneo de repechaje FIFA.

Procedures for the Final Draw for the FIFA World Cup 2026™ revealed 💡



· On Friday, 5 December, participating teams will find out which pathway they must follow in their quest to lift the trophy in New York New Jersey on Sunday, 19 July 2026

· Procedures that will govern the… pic.twitter.com/5ExgVGs8GU — FIFA Media (@fifamedia) November 25, 2025

En el inicio del sorteo, el Bombo 1 se vaciará primero. México será colocado en A1, Canadá en B1 y Estados Unidos en D1, siguiendo las disposiciones del calendario anunciado desde 2024.

El resto de los equipos del Bombo 1 ocuparán automáticamente la posición 1 del grupo al que se les asigne.

Para asegurar rutas equilibradas hacia semifinales, la FIFA dispuso que los cuatro equipos mejor clasificados tengan restricciones:

España y Argentina serán ubicados en rutas opuestas

Francia e Inglaterra seguirán el mismo principio

La intención es que, si todos ganan sus grupos, no se enfrenten antes de la final.

Reglas de confederaciones: ningún grupo repetirá zona

Se mantendrá la regla tradicional, que ningún grupo podrá tener más de un equipo de la misma confederación, excepto la UEFA, que podrá tener hasta dos, debido a sus 16 representantes.

Además, cada grupo debe contar con al menos un europeo.

Para los equipos de repechajes, la FIFA aplicará la misma restricción respetando las rutas designadas.

A diferencia de torneos anteriores, las posiciones dentro de cada grupo ya tienen un patrón determinado. Cuando un equipo sea asignado a un grupo, una segunda extracción definirá su posición, lo que garantiza la coherencia del calendario.

