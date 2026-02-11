Aprueban monedas conmemorativas del Mundial 2026

La Cámara de Diputados aprobó por mayoría el dictamen que autoriza la emisión de tres monedas conmemorativas con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo en el que México será sede por tercera ocasión en su historia.

Con 452 votos a favor, el pleno avaló el decreto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual contempla la acuñación de una moneda de oro puro con valor nominal de 25 pesos, una de plata pura de 10 pesos y una moneda bimetálica dodecagonal de 20 pesos destinada a la circulación general.

Características de las piezas

La moneda de oro tendrá forma circular, un diámetro de 23 milímetros y un peso de 7.776 gramos, equivalente a un cuarto de onza troy de oro puro.

Por su parte, la moneda de plata contará con un diámetro de 40 milímetros y un peso de 31.103 gramos, equivalente a una onza troy de plata pura.

En tanto, la moneda bimetálica de 20 pesos será dodecagonal, con un diámetro de 30 milímetros.

Su parte central estará compuesta por una aleación de alpaca de plata, 65% cobre, 10% níquel y 25% zinc, con un peso de 5.51 gramos, mientras que el anillo perimétrico será de bronce-aluminio, 92% cobre, 6% aluminio y 2% níquel, con un peso de 7.16 gramos.

Las tres monedas llevarán en el anverso el Escudo Nacional y en el reverso imágenes alusivas al Mundial 2026.

Proceso y diseño

De acuerdo con el dictamen, el Banco de México contará con hasta 90 días posteriores a la publicación del decreto para definir los diseños oficiales. Una vez validados, la Casa de Moneda de México podrá iniciar la acuñación 30 días después.

El banco central también podrá realizar ajustes técnicos en caso de presentarse algún impedimento legal o de fabricación.

Aunque el documento no lo especifica, tradicionalmente las monedas de oro y plata están dirigidas principalmente a coleccionistas, mientras que la pieza bimetálica de 20 pesos circulará de manera habitual en el país.

Durante la discusión, la diputada Patricia Flores Elizondo, a nombre de la Comisión de Hacienda, destacó que el futbol forma parte de la identidad nacional.

“El Mundial no es solo un torneo, es un momento donde México se reconoce a sí mismo y se muestra al mundo tal como es: apasionado, creativo, diverso y profundamente orgulloso de su gente”, expresó ante el pleno.

Subrayó que estas monedas no solo representan un valor monetario, sino un símbolo que permitirá preservar en la memoria colectiva la celebración del torneo.

El próximo 11 de junio de 2026, México se convertirá en el primer país en albergar tres Copas del Mundo, luego de haber sido sede en 1970 y 1986. El torneo será organizado de manera conjunta con Estados Unidos y Canadá.

En territorio mexicano se disputarán 13 partidos.

El dictamen fue turnado al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación, con lo que se dará paso formal a la emisión de las piezas conmemorativas rumbo al máximo evento del futbol mundial.

