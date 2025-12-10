Denuncian al presidente de FIFA por apoyo político a Donald Trump

La organización FairSquare, con sede en Londres, presentó una queja formal por presuntas violaciones al deber de neutralidad política del organismo rector del fútbol mundial.

La denuncia apunta directamente a las expresiones de respaldo que el dirigente ha hecho en favor del presidente estadounidense, Donald Trump, así como a la entrega de un polémico “Premio de la Paz” durante el sorteo del Mundial 2026.

Un premio inesperado que desató la controversia

Cabe recordar que Infantino sorprendió al mundo del fútbol la semana pasada en Washington, cuando Trump subió al escenario para recibir el primer Premio de la Paz de la FIFA, una distinción que no había sido anunciada previamente y cuya creación no ha sido explicada por la institución.

Para FairSquare, dicho gesto constituye una “violación clara” del principio de neutralidad que exige el código ético de la FIFA.

La organización sostiene en su denuncia, de ocho páginas, que premiar a un líder político en funciones rompe con los límites estatutarios del organismo y abre la puerta a un uso indebido del cargo.

“Si el señor Infantino actuó unilateralmente y sin autoridad estatutaria, debe considerarse un abuso de poder flagrante”, señaló.

FIFA guarda silencio sobre la denuncia

Por su parte, la FIFA se limitó a recordar que su comité de ética no comenta sobre investigaciones en curso y dijo no poder confirmar la recepción de la queja.

El código disciplinario establece sanciones de hasta dos años fuera del fútbol para quienes infrinjan el principio de neutralidad, aunque no hay claridad sobre si el proceso avanzará.

