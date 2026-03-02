Llaman a fortalecer diplomacia en la frontera

La cónsul de México en Brownsville, Judith Arrieta, afirmó que los saludos binacionales y las fiestas mexicanas en la frontera representan mucho más que actos protocolarios, pues constituyen una tradición diplomática que durante décadas ha sostenido la relación entre México y Estados Unidos.

Al destacar la participación de familias que, generación tras generación, han mantenido viva esta práctica, subrayó que estos encuentros son espacios de diálogo entre autoridades y comunidades a ambos lados del Río Bravo.

No obstante, advirtió que la diplomacia cultural no puede limitarse al simbolismo, sino que requiere decisiones concretas que respalden los vínculos históricos y sociales de la región.

El pronunciamiento se da en un contexto de tensiones bilaterales marcadas por el endurecimiento del discurso y las políticas migratorias impulsadas durante la administración del presidente Donald Trump. Arrieta señaló que la frontera no debe entenderse como una línea de contención, sino como una región dinámica de interdependencia económica y social, donde las políticas públicas deben evitar la fragmentación del tejido comunitario.

La diplomática enfatizó que la fortaleza de la relación bilateral dependerá de la congruencia entre el discurso institucional y las decisiones gubernamentales. Asimismo, resaltó el papel del Consulado de México en Brownsville como puente permanente para los connacionales, al recordar que fue la segunda oficina consular mexicana en establecerse en Estados Unidos.

