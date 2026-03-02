Podcast
Reporte Ciudadano
Finanzas

Crecen 8% exportaciones mexicanas durante enero

Al interior, las dirigidas a Estados Unidos incrementaron 7.9% a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo, 19.6 por ciento

Los envíos de México para el mundo arrancaron el 2026 con el pie derecho. 

Y es que, las exportaciones mexicanas sumaron $48,007 millones de dólares durante enero, monto que mostró un aumento de 8.1% frente a igual lapso del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

En el desglose se observa que las exportaciones no petroleras sumaron en enero $46,897 millones de dólares, lo que se tradujo en un incremento de 9.8% a tasa anual.  

De hecho, analistas destacan que el mayor dinamismo de las exportaciones mexicanas se explica por este comportamiento. 

Al interior, las dirigidas a Estados Unidos incrementaron 7.9% a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo, 19.6 por ciento. 

Dentro de las exportaciones que se hicieron hacia territorio estadounidense, las automotrices se contrajeron 16.7% frente a enero, mientras que el resto aumentaron 18.2 por ciento. 

El valor de las exportaciones de productos manufacturados fue de $43,508 millones de dólares, lo que representó un avance de 9.4% a tasa anual.  

Los aumentos más importantes se observaron en las exportaciones de maquinaria y equipo especial para industrias diversas, con 65.8%; de productos de la minerometalurgia, con 29.9%; de productos metálicos de uso doméstico, con 7.3%; y de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos, con 2.5 por ciento. 

Por otro lado, el Inegi informó que durante enero las importaciones se ubicaron en $54,489 millones de dólares, dato que mostró un incremento de 9.8%, por lo que el saldo de la balanza comercial del país observó un déficit de $6,481 millones de dólares. 

Las importaciones de bienes de consumo ascendieron a $6,988 millones de dólares, monto que se tradujo en una caída anual de 3.8 por ciento.  

El dato resultó de una contracción de 35.2% en las importaciones de bienes de consumo petroleros (gasolina y gas butano y propano) y de un crecimiento de 3.7% en las de bienes de consumo no petroleros.


