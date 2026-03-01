Podcast
Reporte Ciudadano
Sugieren expulsar a quien se tape la boca para confrontar a rival

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino sugirió expulsar a jugadores que se cubran la boca en discusiones tras el caso entre Vinicius Jr. y Prestianni

  • 01
  • Marzo
    2026

El incidente entre Prestianni y Vinicius Jr. sigue generando repercusiones.

Y es que este domingo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, planteó la posibilidad de que se expulse a los jugadores que se cubran la boca cuando tengan una confrontación con sus rivales.

El tema cobró relevancia en las últimas semanas después de que el jugador del Real Madrid Vinicius Junior afirmara que fue insultado de forma racista por el argentino Gianluca Prestianni, del Benfica, durante el partido de ida de los playoff por los octavos de final de la Champions League.

Prestianni, quien niega las acusaciones, se acercó al brasileño Vinicius mientras se cubría la boca con su camiseta durante la victoria del Madrid por 1-0 en el partido de ida del repechaje.

Tras este incidente, el jugador argentino fue suspendido provisionalmente para el encuentro de vuelta mientras se llevaba a cabo una investigación.

El asunto de los jugadores que se cubren la boca se debatió este sábado en una reunión de la International Football Association Board (IFAB).

Las nuevas medidas podrían entrar en vigor durante el Mundial 2026.

“Si un jugador se cubre la boca y dice algo, y eso tiene una consecuencia racista, entonces tiene que ser expulsado, obviamente”.

“Debe existir la presunción de que ha dicho algo que no debería haber dicho; de lo contrario, no habría tenido que cubrirse la boca. Sencillamente, no lo entiendo: si no tienes nada que ocultar, no te tapas la boca cuando dices algo.

“Eso es todo, así de simple. Y estas son acciones que podemos tomar y que tenemos que tomar para tomarnos en serio nuestra lucha contra el racismo”, expresó Infantino a Sky News.


