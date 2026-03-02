Podcast
Reporte Ciudadano
Tamaulipas

Tampico busca reactivar llegada de cruceros turísticos

El gobierno de Tamaulipas contempla construir una terminal especializada en el puerto para atraer turismo internacional a mediano y largo plazo

El puerto de Tampico podría retomar en los próximos años la recepción de cruceros turísticos, como parte del proyecto de transformación integral del recinto portuario. Autoridades estatales confirmaron que se analiza, a largo plazo, la construcción de una terminal especializada para este tipo de embarcaciones.

El secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, informó que la estrategia busca posicionar a la entidad como uno de los destinos relevantes del Golfo de México. Entre las propuestas destaca la adecuación del edificio de la Antigua Aduana como terminal de cruceros, así como infraestructura complementaria para recibir barcos de mediana y gran capacidad, lo que ampliaría la oferta turística del sur del estado.

El funcionario subrayó que la coordinación entre el Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y la administración estatal del gobernador Américo Villarreal Anaya ha permitido avanzar en la diversificación turística, con expectativas de inversión y crecimiento económico para la región.

El proyecto retoma el antecedente de enero de 2006, cuando el crucero The World arribó al puerto, marcando un hecho histórico para la zona tras cruzar sin contratiempos bajo el Puente Tampico. Actualmente, autoridades portuarias impulsan la promoción del destino en el mercado internacional, incluida la participación de la Asipona en reuniones preparatorias rumbo al Seatrade Cruise Global, que se celebrará en abril en Florida.


