Ghana, vigésima primera selección con el billete mundialista

Un tanto en boca de gol de Mohammed Kudus, mediocampista del Tottenham, a pase de Thomas Partey, del Villarreal, le valió al cuadro que dirige Otto Addo

  • 12
  • Octubre
    2025

Ghana se ha convertido en la vigésima primera selección que tiene el billete para participar en el Mundial 2026 gracias a su victoria sobre Comoras (1-0) en partido de la última jornada de la primera fase de clasificación africana.

Un tanto en boca de gol de Mohammed Kudus, mediocampista del Tottenham, a pase de Thomas Partey, del Villarreal, a los 47 minutos le valió al cuadro que dirige Otto Addo para asegurar la victoria en Accra y sellar así el pase.

Ghana disputará su quinta fase final mundialista, la segunda seguida, después de haber participado en Catar 2022, donde fue cuarta del grupo H tras perder ante Portugal (2-3) y Uruguay (0-2) y ganar a Corea del Sur (3-2).

Con anterioridad, fue octavofinalista en Alemania 2006, cuartofinalista en Sudáfrica 2010 y no pasó de la fase de grupos en Brasil 2014.

Las otras selecciones que ya tienen plaza segura en el Mundial son Canadá, Estados Unidos, México (anfitriones), Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia (África), Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (Conmebol), Australia, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania, Uzbekistán (Asia) y Nueva Zelanda (Oceanía).


Comentarios

