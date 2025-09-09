Despiden a Valverde de Rayadas tras 'Clásico Regio'

Tras recibir cuatro goles en contra en el Clásico Femenil, Rayadas terminó la era de su directora técnica, Amelia Valverde. La decisión corrió a cargo de José Antonio Noriega, presidente deportivo de la institución, además de Eva Espejo, directora deportiva de las regias.

Por medio de un comunicado, el Club de Futbol Monterrey detalló que tanto Valverde como su cuerpo técnico, dejaron de ser parte del equipo.

Comunicado a nuestra Afición y a los Medios de Comunicación. 📝#EnLaVidaYEnLaCancha pic.twitter.com/sqzCvS9pJl — Rayadas (@Rayadas) September 9, 2025

Luego del descanso otorgado a las jugadoras, se decidió cortar el proceso después de que el equipo cayera hasta la séptima posición en la tabla de clasificación, al lograr 17 de 30 puntos posibles.

Valverde estuvo frente a la institución durante un año y nueve meses, consiguiendo el campeonato de Clausura y Apertura 2024 de la Liga BBVA MX Femenil.

Se despide del Club con 88 partidos dirigidos en la Liga MX, de los cuales, 52 fueron triunfos, 15 empates y 21 perdidos, lo que la consolida con 65% de efectividad.

Ante este anuncio, Desirée Monsivais reaccionó a través de redes sociales al dedicarle unas palabras a la exdirectora técnica del equipo regio:

Amelia Valverde sale del CFM, siendo entrenadora bicampeona, que fortaleció la identidad de Rayadas, donde se le recordará por esas hazañas en las finales contra América y Tigres donde se coronó.



Gracias profesora por todo su profesionalismo y dedicación al proyecto. 🫡🏆🏆 pic.twitter.com/naYlC2GQ5D — Desirée Monsiváis (@DesMonsivais) September 9, 2025

