Cerrar X
EH_UNA_FOTO_33_7edd5d2ffa
Deportes

Despiden a Valverde de Rayadas tras 'Clásico Regio'

Tras una junta entre la directiva y el cuerpo técnico, Rayadas le dijo 'adiós' a Amelia Valverde, luego de conseguir dos campeonatos de Liga MX

  • 09
  • Septiembre
    2025

Tras recibir cuatro goles en contra en el Clásico Femenil, Rayadas terminó la era de su directora técnica, Amelia Valverde. La decisión corrió a cargo de José Antonio Noriega, presidente deportivo de la institución, además de Eva Espejo, directora deportiva de las regias.

Por medio de un comunicado, el Club de Futbol Monterrey detalló que tanto Valverde como su cuerpo técnico, dejaron de ser parte del equipo.

Luego del descanso otorgado a las jugadoras, se decidió cortar el proceso después de que el equipo cayera hasta la séptima posición en la tabla de clasificación, al lograr 17 de 30 puntos posibles.

Valverde estuvo frente a la institución durante un año y nueve meses, consiguiendo el campeonato de Clausura y Apertura 2024 de la Liga BBVA MX Femenil.

Se despide del Club con 88 partidos dirigidos en la Liga MX, de los cuales, 52 fueron triunfos, 15 empates y 21 perdidos, lo que la consolida con 65% de efectividad.

Ante este anuncio, Desirée Monsivais reaccionó a través de redes sociales al dedicarle unas palabras a la exdirectora técnica del equipo regio:


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_roberto_kelly_7302f91794
Sultanes anuncia la salida de Roberto Kelly después de seis años
EH_CONTEXTO_2025_09_10_T153213_105_2c3f38435e
CMB presenta lujoso anillo para ganador de Canelo vs. Crawford
copa_intercontinental_6592788947
FIFA anuncia sedes y fechas de la Copa Intercontinental 2025
publicidad

Últimas Noticias

bf890f13_52c7_4f2c_bdbd_92bf1f14d8ed_64a849cfea
Conoce De la Garza nuevas áreas del Instituto Nuevo Amanecer
deportes_roberto_kelly_7302f91794
Sultanes anuncia la salida de Roberto Kelly después de seis años
EH_UNA_FOTO_52_49d23f104f
Guatemala rechaza campaña de EUA por uso de imagen de migrante
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
presa_la_boca_0dc08ff1f6
Presa 'La Boca' rebasa el 100% de su capacidad tras lluvias
publicidad
×